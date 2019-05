Italia | Germania e Polonia snobbano l’appello dell’UE per una maggiore ambizione

meteoweb.eu

(Di venerdì 10 maggio 2019) Un documento firmato da 8 Paesi europei che chiede all’Unione Europea di “agire ora” per affrontare i cambiamenti climatici è stato “snobbato daprima di un summit a Sibiu, in Romania, in questa settimana”. Così riporta il quotidiano britannico Independent sul documento, ottenuto da Euractiv, firmato da Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Il meeting in Romania era stato inizialmente pianificato per tracciare una rotta per l’Unione Europa dopo la Brexit. Ma con la “data di partenza” del Regno Unito spinta fino alla fine di ottobre, i cambiamenti climatici sono ora tra le massime priorità. Gli 8 stati citati hanno chiesto ai capi di stato europei di rafforzare l’azione climatica, impegnandosi a ridurre a zero le emissioni di gas serra “entro il 2050 al massimo” e anche all’Unione Europea di dedicare il 25% del prossimo ...

