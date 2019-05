IT capitolo due | ecco il trailer da brividi

optimaitalia

(Di venerdì 10 maggio 2019) Ogni 27 anni il male torna a manifestarsi nella cittadina di Derry, "ITDUE" riunisce i personaggi divenuti adulti, e che da tempo hanno intrapreso strade diverse, a distanza di decenni dagli eventi del primo film.Le scene scelte per ilriguardano perlopiù Il ritorno in città di Berverly, interpretata da Jessica Chastain. Ad inquietare sin dalle prime battute è l’amabile anziana che accoglie Beverly nella casa dove un tempo aveva abitato e che ora, alla morte del padre che abusava di lei, torna a visitare.Siamo sicuri che nessuno avrebbe avuto il coraggio di mangiare o bere qualcosa offerto dalla Signora. Le ragioni sono tutte nel teaserprodotto dalla Warner Bros.Il regista Andy Muschietti riunisce tutto il club dei perdenti nel film sequel del 2017 "IT" tra cui ovviamente Bill interpretato, ora che è adulto, da James McAvoy e da cui ci aspettiamo ...

WarnerBrosIta : Preparatevi al gran finale.?? Guarda il teaser trailer di IT CAPITOLO DUE da settembre al cinema. #ITFilm - BlackJack_1984 : RT @joeyloveg: ?? ?????????? siiiiiiiiii ?? ?? IT CAPITOLO DUE - TEASER TRAILER UFFICIALE - joeyloveg : ?? ?????????? siiiiiiiiii ?? ?? IT CAPITOLO DUE - TEASER TRAILER UFFICIALE -