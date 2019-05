It 2 | il trailer in italiano Quando esce il film | tutto quello che c' è da sapere

Star Wars - ecco il teaser trailer che svela il titolo italiano dell’Episodio IX : http://www.youtube.com/watch?v=ZgXyPEBjw7A Già nelle scorse settimane la prima clip di anticipazione del nono capitolo di Star Wars aveva rivelato il suo titolo ufficiale, The Rise of Skywalker. In occasione del 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day, è stato poi rivelato un teaser trailer italiano che ha annunciato quale sarà il titolo usato qui da noi: si tratta infatti de L’ascesa di Skywalker. Nel video del film diretto da JJ Abrams, che ...

Star Wars : L'Ascesa di Skywalker - diffuso il primo trailer in italiano - : Il nuovo film della saga di fantascienza iniziata nel 1977, diretto da da J.J. Abrams, arriverà sul grande schermo dal prossimo 18 dicembre. Oggi si festeggia in tutto il mondo lo Star Wars Day e i fan piangono la morte di Peter Mayhew, l'interprete di Chewbecca

“Men in Black : International” - il nuovo trailer italiano : Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson, e Rebecca Ferguson nel nuovo trailer italiano di "Men in Black: International", spin-off della saga Men in Black nata nel 1997. "Men in Black: International" sarà nelle sale italiane dal 25 luglio, diretto da Felix Gary Gray e distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia. I Men in Black hanno sempre protetto la terra dalle insidie dell universo. In questa nuova avventura dovranno affrontare la ...

Il Re Leone - il nuovo trailer italiano : meno lacrime - più epica : Brutti incontri e insegnamenti paterni sulla reale natura dell'essere Il Re Leone aprono il nuovo trailer italiano del film 2019 dedicato a Simba. Un video che genera meno lacrime del precedente e mostra qualcosa di più sulle origini di Simba il grande, sul suo allontanamento da casa e sul suo ritorno, ma anche sugli amici trovati in modo insperato lungo il percorso. Il tutto con delle luci e atmosfere dark che contribuiscono a dare a questa ...

Nuovo poster - e nuovo trailer italiano - per Toy Story 4 : ... che mostrerà a Woody quanto può essere grande il mondo per un giocattolo. Toy Story 4 arriverà nelle sale Usa il 21 giugno 2019. In Italia il 27 giugno.

Aladdin - il film. Nel trailer italiano Naomi di X Factor canta «Il mondo è mio» : Prima, giustamente, è stato rilasciato il video di anteprima del live-action di Aladdin, in cui ovviamente spiccava il Genio di Will Smith. Ora è arrivato il full trailer del film di Guy Ritchie che fa rivivere un altro classico dell’animazione Disney. Protagonista del nuovo video: la musica. Sì, perché se nel primo trailer l’attenzione era principalmente rivolta al nuovo Genio della lampada 'fatto di carne ...

Stanlio & Ollio : Steve Coogan e John C. Reilly nel trailer italiano del film sulla leggendaria coppia comica : Stanlio & Ollio: Il trailer italiano Ufficiale del film - HD La trama ufficiale del film : Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée ...

John Wick 3 trailer in italiano e nuovo poster! : John Wick 3 trailer con avvincenti scene d’azione e combattimenti spettacolari. Ecco le nuove immagini del film con Keanu Reeves. John Wick 3 trailer mozzafiato pubblicato online nelle scorse ore da Lionsgate che ha diffuso tramite social anche un poster inedito con la star di Hollywood e attore amatissimo dai fan Keanu Reeves, protagonista del film. ... Leggi tuttoJohn Wick 3 trailer in italiano e nuovo poster!L'articolo John Wick 3 ...

Il campione - il trailer italiano del film con Stefano Accorsi : ...un po' Ibrahimovic e un po' Zaniolo, è interpretato da Andrea Carpenzano , La terra dell'abbastanza, Tutto quello che vuoi,, mentre il suo mentore da Stefano Accorsi , non nuovo nel mondo del calcio ...

Pubblicato il primo trailer italiano di 'C'era una volta a Hollywood' : È stato Pubblicato il primo trailer italiano del nuovo film diretto da Quentin Tarantino dal titolo "C'era una volta...a Hollywood": la pellicola è ambientata nella Hollywood hippie del 1969, sconvolta dalle stragi della "famiglia" di Charles Manson. C'era una volta...a Hollywood Arriva un piccolo assaggio del nono film di Quentin Tarantino: in attesa della pellicola che uscirà nelle sale americane nel mese di luglio e nei cinema italiani il ...

Avengers : Endgame - nuovo trailer ufficiale italiano : nuovo trailer ufficiale italiano di Avengers: Endgame, seconda parte di Avengers: Infinity War, che uscirà al cinema il 24 aprile del 2019

Il Trono di Spade 8 : è uscito ieri il trailer ufficiale in italiano : Come è ormai noto a tutti noi, "l'inverno è arrivato" o per meglio dire è ritornato, in maniera ufficiale. Infatti alle 3 di notte del 15 aprile andrà in onda in diretta originale, la prima puntata dell'ottava ed ultima stagione di Game of Thrones su Sky Atlantic. Ad annunciarlo in maniera ufficiale è il canale di Sky con il trailer ufficiale in italiano della serie tv ispirata ai romanzi delle Cronache del ghiaccio e del fuoco dell'autore ...

L'Angelo del Male - Brightburn : Un nuovo trailer italiano del film : Il protagonista di L'Angelo del Male - Brightburn , in uscita nei cinema italiani il 13 giugno prossimo, è infatti un bambino proveniente da un altro mondo, ovviamente dotato di poteri straordinari. ...