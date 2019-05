TelevideoRai101 : Istat, calano vendite dettaglio marzo - gpellarin84 : RT @lucacifoni: Nel 2017 la ricchezza netta delle famiglie è tornata a crescere dopo un triennio dicono @bancaditalia e @istat_it Un increm… - SDPrandi : RT @lucacifoni: Nel 2017 la ricchezza netta delle famiglie è tornata a crescere dopo un triennio dicono @bancaditalia e @istat_it Un increm… -

Lealdello 0,3% in valore e dello 0,2% in volume. Aumento, invece,nei dati, per il primo trimestre: +0,2% in valore e in volume, seguendo la crescita zero del periodo precedente. Su base annua, ledel 3,3% in valore e del 3,7% in volume,affossate dalla Pasqua tardiva in aprile. In calo sia ledella grande distribuzione (-5%, -7,1% la alimentare) sia quelle dei piccoli negozi (-2,2%). Cresce solo l'e-commerce (+11,1%).(Di venerdì 10 maggio 2019)