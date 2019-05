Internazionali d’Italia | in tabellone anche la sorpresa Andrea Basso

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019)inaglid’Italia dopo aver superatoSinner nelle pre-qualificazioni del torneo Tanti azzurri inaglid’Italia, in un momento senz’altro florido per quanto concerne il movimento tennistico maschile, un po’ meno per le donne che non avranno ai nastri di partenza neCamila Giorgi. Tra gli uomini, oltre ai ben noti Fognini, Cecchinato, Berrettini e Seppi, avremo inil giovanissimo Sinner, ma non solo.il sorprendentesi è guadagnato sul campo una wild card per il torneo, vincendo proprio con Sinner durante le pre-qualificazioni. Si tratta di un giocatore che non è mai riuscito ad affacciarsi tra i primi 300 del seeding mondiale, nonostante sia sì giovane ma non giovanissimo: 25 anni per il genovese che tenterà di sorprendere tutti partendo da ...

