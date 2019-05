Infortunio Kean | si ferma il giovante talento | Roma-Juventus a rischio

Infortunio Dybala - altro guaio per Allegri : in campo Kean : Infortunio Dybala – Si sta giocando il ritorno per i quarti di finale di Champions League, in campo Juventus e Ajax, all’intervallo le squadre sono sul risultato di 1-1, apre le marcature il solito Cristiano Ronaldo con un colpo di testa, poi disattenzione del club bianconero e pareggio con Van de Beek. Tegola per la Juve, si fa male anche Dybala, costretto al cambio dopo un problema accusato qualche minuto prima ...

Serie A calcio - i risultati di oggi (2 aprile) : Cagliari-Juventus 0-2 - decidono Bonucci e Kean. Milan-Udinese 1-1 - Infortunio Donnarumma : oggi si sono disputati due anticipi validi per la 30^ giornata della Serie A 2019 di calcio. La Juventus si è imposta a Cagliari per 2-0 e si è portata nuovamente a +18 sul Napoli che domani affronterà l’Empoli, ormai la conquista matematica dello scudetto è sempre più vicina per i Campioni d’Italia. Massimiliano Allegri ha optato per un 3-5-2 con Kean e Bernardeschi in attacco supportati da De Sciglio, Can, Pjanic, Matuidi e Alex ...