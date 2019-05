Industria la produzione cala a marzo | ma risale nel trimestre

Industria : produzione +1% nel trimestre - marzo -0 - 9% : Nonostante il calo della produzione Industriale dello 0,9% a marzo, il primo trimestre 2019 si chiude con una crescita dell'1% rispetto ai tre mesi precedenti, la prima dal quarto trimestre 2017. Lo ...

Produzione Industriale - a marzo la tendenza si inverte : cala dello 0 - 9%. Il primo trimestre chiude in positivo a +1% : A marzo si è interrotto il trend positivo della Produzione industriale partito a gennaio. Rispetto al mese precedente l’indice è diminuito dello 0,9% e in confronto con il marzo 2018 il calo corretto per gli effetti di calendario è dell’1,4%. Una flessione che, rileva l’Istat, consente comunque di chiudere il primo trimestre con una variazione “ampiamente positiva rispetto al precedente, la prima dal quarto trimestre ...

Gran Bretagna - in aumento produzione Industriale e manifattura : In recupero la produzione industriale nel Regno Unito nel mese di marzo . Gli ultimi dati diffusi dall' Istituto Nazionale di Statistica della Gran Bretagna, ONS, segnalano che l'indice della ...

Francia - frena ancora la produzione Industriale a marzo : Rallenta ancora a marzo la produzione industriale francese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un decremento dello 0,9% dal +0,1% rivisto di febbraio, +0,4% la prima lettura,. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale, INSEE, , è peggiore ...

Spagna - produzione Industriale a picco a marzo : produzione in caduta in Spagna a marzo . Secondo l'Ufficio di Statistica nazionale, INE,, nel mese di marzo, si registra su anno un calo del 3,1% rispetto al -0,2% rivisto di febbraio, -0,3% la prima ...

Produzione Industriale - il boom della farmaceutica non dipende dalla Brexit. Export e ricavi in crescita dal 2008 : Nell’ultimo comunicato Istat sulla Produzione industriale, riferito a febbraio, l’ottava casella brillava particolarmente. Nel contesto di un’inattesa ripresa dell’attività manifatturiera, l’industria farmaceutica è riuscita a mettere a segno un +11% rispetto allo stesso mese del 2018. Un progresso che si ridimensiona al 5,3% correggendo il dato per il diverso numero di giorni lavorati, ma comunque testimonia il dinamismo del comparto. La ...

Germania - produzione Industriale in aumento anche a marzo : L'industria tedesca continua a mostrare segnali di recupero interrompendo la fase di debolezza dei mesi precedenti. Secondo l'Ufficio di statistica tedesco Destatis, nel mese di marzo il dato ...

Industria : Istat - prezzi produzione fermi sul mese - +2 - 9% sull' anno : A marzo l'Istat stima una dinamica congiunturale stazionaria dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria, mentre su base annua si registra una crescita del 2,9%. A marzo 2019 - spiega l'...

Industria - a marzo prezzi produzione +2 - 9% su anno : A marzo l'Istat stima una dinamica congiunturale stazionaria dell'indice dei prezzi alla produzione dell'Industria mentre, su base annua,

Giappone : crollo del 4 - 6% annuo per la produzione Industriale : Secondo quanto comunicato su base preliminare dal ministero nipponico di Economia, Commercio e industria, in marzo la produzione industriale ha segnato in Giappone un crollo del 4,6% annuo, in ulteriore peggioramento rispetto al precedente declino dell'1,1%, 0,3% il rialzo ...