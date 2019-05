Il top di gamma di Redmi sarà ottimizzato per il gaming e raggiungerà punteggi benchmark

Intel core di nuova generazione : i notebook top di gamma per gli appassionati di gaming : Il fenomeno del gaming è in continua ascesa e proprio da qui giungono le maggiori novità dell'anno in termini di notebook. L'esplosione dell'interattività di gioco avvenuta negli ultimi anni, ha fatto ...

Smartphone top di gamma : i migliori da comprare : La fascia definitiva, quella in cui possono essere trovati davvero i migliori telefoni dell’anno, è quella degli Smartphone top di gamma. In essi possono essere trovati i migliori componenti ad oggi sul mercato. Se quindi leggi di più...

In Italia LG G8s ThinQ - l’ultimo top di gamma del colosso coreano : Nel corso del MWC 2019 di Barcellona era stato presentato il top di gamma LG G8s ThinQ, variante prevista per il mercato europeo e finora non ancora arrivata in Italia. Abbiamo utilizzato quello specifico avverbio di tempo in quanto la situazione sembra finalmente essere migliorata. La variante in questione è stata ufficializzata per il nostro mercato, e risulterà disponibile all'acquisto già nei prossimi giorni, sebbene ancora non si conosca il ...

Sarà Redmi X il top di gamma con Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa del nuovo brand di Xiaomi? : Il nuovo flagship di casa Redmi pare che abbia ormai un volto e un nome. Un'immagine ci svela il retro di uno smartphone di nome Redmi X, dispositivo molto simile a Xiaomi Mi 9 che risulta avere una tripla fotocamera posteriore, selfie-cam a scomparsa e uno schermo senza cornici. L'articolo Sarà Redmi X il top di gamma con Snapdragon 855 e fotocamera a scomparsa del nuovo brand di Xiaomi? proviene da TuttoAndroid.

TV Sony Bravia OLED 4K - in arrivo i nuovi top di gamma da 55 a 77 pollici : Chi deve cambiare il televisore, sogna un modello di ultima generazione, ha un salone spazioso e un budget alto, da questo mese può prendere in considerazione i TV Sony Bravia OLED 4K HDR AG9. Sono prodotti al top della gamma dell’azienda giapponese, e hanno dimensioni di 65 e 55 pollici per le versioni più “piccole”, e di 77 pollici per il modello più grande, in commercio da giugno. Insieme costituiscono l’offerta ...

Niente male il Lenovo Z6 Pro : top di gamma di lusso a buon prezzo : Il nuovo top di gamma Lenovo Z6 Pro potrebbe interessare a molti utenti, data la potenza e l'estrema qualità della sua fotocamera. Il device montare il processore Snapdragon 855, un display da 6.39 pollici FullHD+ con notch a goccia (DCI-P3 e HDR10) e tre diverse configurazioni: 6/128GB, 8/128GB e 12/512GB (il primo valore si riferisce alla RAM mentre il secondo allo storage). La fotocamera posteriore quadrupla include un sensore primario da ...

Sony svela la sua linea di TV 8K - il top di gamma da 98 pollici costa 70.000 dollari : Sony è in procinto di lanciare sul mercato la sua nuova gamma di televisori di fascia alta ed è un salasso per le vostre tasche.Come riporta Engadget, i prezzi dei nuovi televisori variano ed ovviamente con loro varia anche la qualità. Il top di gamma è la Master Series Z9G, una TV 8K la cui versione da 85 pollici in arrivo a giugno ha un costo di 13.000 dollari. Ma la vera stella di questa versione è la TV 98 pollici che ha un costo davvero ...

Recensione Xiaomi Mi 9 SE : finalmente un top di gamma piccolo : Ecco la nostra video Recensione di Xiaomi Mi 9 SE, il piccolo top di gamma di Xiaomi dalle grandi potenzialità! L'articolo Recensione Xiaomi Mi 9 SE: finalmente un top di gamma piccolo proviene da TuttoAndroid.

Sono 6 le fotocamere del prossimo top di gamma LG? Il brevetto : LG ci riprova, questa volta con uno smartphone dotato di tre fotocamere frontali e tre fotocamere posteriori, come dimostrato dagli ultimi brevetti depositati presso il WIPO (World Intellectual Property Office). Il produttore coreano potrebbe aver dotato frontalmente il device di un sensore primario, insieme ad un ultra-wide e da un sensore ToF (cosa già vista a bordo di LG G8 ThinQ, componente utilizzata per interagire col top di gamma senza ...

Tablet top di gamma : i migliori da comprare : In questa guida sempre aggiornata raccogliamo tutti i migliori Tablet top di gamma del momento utili ad aumentare o perfezionare la propria produttività. Avere infatti qualcosa con cui gestire i file, la corrispondenza o semplicemente leggi di più...

Redmi Note 7 a 169€ - Mi A2 Lite a 133€ - DJI Tello a 81€ e altri top di Gamma su Banggood! : Banggood è uno store cinese tra i più affidabili online, paragonabile ad esempio a GearBest e simili. Con delle offerte esclusive però, spesso questo e-commerce è da tenere costantemente sott’occhio perché in gradi di regalare leggi di più...

Quanto convengono gli smartphone a rate con operatori? Il vero risparmio per top di gamma Huawei - Samsung e iPhone : La domanda non è affatto banale: conviene acquistare uno smartphone a rate, abbinato all'offerta di un'operatore come Vodafone, TIM, Wind Tre? Quanto si risparmia effettivamente sull'acquisto di un top di gamma Huawei, Samsung o anche su uno dei più recenti iPhone? Una risposta ben precisa a tal riguardo ci viene fornita grazie all'ultimo rapporto di SOSTariffe.it in cui sono state esaminate le condizioni di vendita rateale di tre specifiche ...

ALL-IN Super Power con 100 GB - top di gamma a rate e 4G incluso nel nuovo listino Tre : Il 15 aprile Tre rinnoverà il suo listino di offerte ricaricabili, introducendo qualche novità e confermando alcune opzioni già precedentemente previste: andiamo a scoprire tutti i dettagli. L'articolo ALL-IN Super Power con 100 GB, top di gamma a rate e 4G incluso nel nuovo listino Tre proviene da TuttoAndroid.

Ecco in Cina la EMUI 9.1 beta per la linea Huawei Mate 20 top di gamma : È partito dalla Cina il "treno" di Huawei che consegnerà la nuova EMUI 9.1 ai top di gamma lanciati prima dei recentissimi Huawei P30 su cui ha esordito L'articolo Ecco in Cina la EMUI 9.1 beta per la linea Huawei Mate 20 top di gamma proviene da TuttoAndroid.