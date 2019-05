Il piccione vola veloce e fa scattare l’autovelox | la foto fa il giro del web

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) “come un”. Un’affermazione che, in effetti, suona piuttosto inusuale. Ma che da oggi ha tutto un altro valore: è stato infatti proprio uncheva a 45 km/h su un tratto di strada con il limite a 30, a far. Iltile è stato immortalato in ungramma che sta facendo ildei social. E’ accaduto a Bocholt, nella Renania occidentale. Sul profilo Facebook della cittadina è stato pubblicato lo scatto: l’infrazione delè datata venerdì. “Se l’uccellovuole pagare la multa di € 25, e soprattutto come, rimane una domanda aperta”, ha detto un portavoce comunale, scherzando. Questo infatti l’ammontare della multa che sarebbe costretto a pagare iltile: in Germania il margine di sforamento consentito è di appena 3 km/h. L'articolo Il...

