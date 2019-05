Il piano per sotterrare l' anidride carbonica prodotta dal porto di Rotterdam

Ministro Grillo : “Via libera a piano Marshall per l’edilizia sanitaria” : “Con il via libera della Conferenza delle Regioni all’intesa per il rifinanziamento dei 4 miliardi del Fondo per l’edilizia sanitaria e il rinnovamento tecnologico previsti dalla legge di bilancio 2019, a cui si aggiungono gli 890 milioni di fondi strutturali, si apre una nuova stagione di concretezza e di efficacia per sostenere il Servizio sanitario nazionale. Da oggi parte il Piano Marshall per l’edilizia sanitaria che ho ...

Cybersecurity - pronto il piano nazionale per difendere i servizi “essenziali” : Malware (Getty Images) Il piano italiano sulla Cybersecurity entra nel vivo. Entro la fine di maggio il Dipartimento per le informazioni sicurezza (Dis), che vigila sullo spazio cibernetico nazionale, spedirà le prime istruzioni per rinsaldare le difese dei servizi essenziali per la vita quotidiana di cittadini e imprese, come centrali energetiche, mezzi pubblici, banche, acquedotti e ospedali. L’ufficio, guidato dal direttore Gennaro ...

Il Segreto Anticipazioni 10 maggio 2019 : Il piano di Fernando per salvare Emilia e Alfonso : Fernando comunica a Raimundo di avere un piano per salvare Emilia e Alfonso ma l'Ulloa continua a non fidarsi di lui.

Autopromotec 2019 – ‘Post-vendita’ in primo piano con uno sguardo al passato : da Ruoteclassiche a FCA Heritage passando per gli ADAS : Autopromotec accompagna l’operatore verso il futuro della riparazione e con l’iniziativa “Hybrid & ADAS Village” promuove la conoscenza dei nuovi sistemi di assistenza alla guida, come base di una manutenzione a regola d’arte L’edizione 2019 di Autopromotec, la biennale internazionale delle attrezzature e dell’aftermarket automobilistico, e` ormai alle porte e gli organizzatori continuano ad annunciare importanti novita` che ...

PERUGIA - GRAVISSIMO OPERAIO CADUTO DAL 4° piano : PERUGIA - Erano le nove di questa mattina, quando un OPERAIO albanese di 48 anni, ha perso l'equilibrio mentre stava lavorando su un ponteggio per la ristrutturazione di un palazzo in via Calindri. E' ...

Liste d'attesa : piano umbro per abbattimento : PERUGIA - "Dal 16 aprile 2019 ad oggi abbiamo continuato a lavorare per la comunità umbra approvando atti importanti di cui il piano regionale di governo per l'abbattimento delle Liste d'attesa ne è ...

Illustrato il piano regionale per l'abbattimento delle liste d'attesa : 'Dal 16 aprile 2019 ad oggi abbiamo continuato a lavorare per la comunità umbra approvando atti importanti di cui il Piano regionale di governo per l'abbattimento delle liste d'attesa ne è un esempio':...

Matteo Salvini - schiaffo morale a Di Maio : "Cosa serve all'Italia". Perché sacrifica Siri - piano pigliatutto : "I processi si fanno in tribunale, ma all'Italia serve un governo". Matteo Salvini commenta così la revoca delle deleghe al sottosegretario leghista alle Infrastrutture Armando Siri, annunciata dal premier Giuseppe Conte prima del CdM e dribblando così un pericolosissimo voto che avrebbe spaccato de

Armando Siri - Giuseppe Conte ritira le deleghe : il piano per la vendetta di Matteo Salvini : Tutto come previsto: il premier grillino Giuseppe Conte con un decreto presentato in Consiglio dei ministri, ha ufficializzato la revoca dell’incarico ad Armando Siri, il sottosegretario leghista indagato per corruzione e al quale il ministro Danilo Toninelli aveva ritirato la delega alle Infrastrut

Ginnastica artistica - come si preparerà l’Italia per i Mondiali? Collegiale al mare - amichevole e Assoluti : il piano per qualificarsi alle Olimpiadi : Mancano poco meno di cinque mesi ai Mondiali 2019 di Ginnastica artistica che si disputeranno a Stoccarda (Germania) dal 4 al 13 ottobre, la rassegna iridata qualificherà alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e l’Italia vorrà farsi trovare pronta all’appuntamento: la nostra Nazionale femminile deve assolutamente staccare il pass per i Giochi e ha tutte le potenzialità per completare la missione, verranno messi in palio nove posti nella gara a ...

Mercato Juventus - doppio piano per la difesa : non solo De Ligt : Mercato Juventus- La Juventus resta vigile in vista della prossima e imminente sessione di Mercato estivo. Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di Mercato, i bianconeri sarebbero pronti a spingere il piede sull’acceleratore per De Ligt. Il centrale dell’Ajax, valutato attualmente 80 milioni di euro, sarebbe un chiaro obiettivo dei bianconeri, ma Paratici sarebbe pronto […] L'articolo Mercato Juventus, doppio ...

Luigi Di Maio - l'incubo sul piano di Salvini per farlo fuori dal governo : "Ci sono fin troppi segnali" : l'incubo per Luigi Di Maio di restare fuori dal governo con una mossa a tenaglia di Matteo Salvini si sta trasformando gradualmente in una convinzione. Il terrore del grillino è che il leader della Lega aspetti le prossime elezioni Europee per staccare la spina all'esecutivo. A quel punto un governo

Rifiuti : al via piano straordinario pulizia a Palermo - multe per oltre 3mila euro : Palermo, 7 mag. (AdnKronos) - Ha preso il via ieri, dal quartiere Mezzomonreale Villa Tasca, 'Facciamo un patto', il piano di pulizia straordinaria della città voluto dall'amministrazione comunale di Palermo. E già fioccano le prime multe. Mentre Rap e Reset si occupavano delle operazioni di spazzam