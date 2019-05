Il Papa incontra la famiglia rom di Casal Bruciato

Papa Bergoglio incontra la famiglia rom : “Prego per voi - vi sono vicino” : Ancora tensioni a Roma per la vicenda nomadi, con l'intervento autorevole di Papa Francesco che prima ha ricevuto in Vaticano in un'udienza speciale 500 rom e sinti e successivamente ha incontrato in Vicariato la famiglia al centro del duro scontro a Casal Bruciato. "Prego per voi, vi sono vicino, e quando leggo sul giornale una cosa brutta, vi dico la verita', soffro, questa non e' civilta', l'amore e' la civilta'", ha detto in udienza il Papa ...

09.05.2019 - "Resistere": è questo l'invito che Papa Francesco ha rivolto alla famiglia rom contestata e insultata a Casal Bruciato, durante un incontro nella sagrestia di San Giovanni in Laterano. Bergoglio li ha incoraggiati a rivolgersi alla Chiesa per qualunque necessità. La famiglia ha raccontato la propria storia, spiegando di essere musulmana. "Prego per voi, vi sono vicino. Soffro per quanto vi è capitato, questa non è civiltà", ha detto il Papa.

Papa incontra la comunità rom e sinti : ‘È cittadino di seconda classe chi scarta altri’ : Papa Francesco ha incontrato 500 rom e sinti per un momento di preghiera promosso dalla fondazione Migrantes e dalla Cei. “È vero, ci sono cittadini di seconda classe, ma i veri cittadini di seconda classe sono quelli che scartano la gente, perché non sanno abbracciare, sempre con gli aggettivi in bocca, e scartano, vivono scartando, con la scopa in mano buttano fuori gli altri”, ha detto il Pontefice. Il suo discorso alla comunità ...

Il Papa in Bulgaria incontra rifugiati da Siria e Iraq : Città del Vaticano, 3 mag., askanews, - La mattina del 6 maggio il Papa incontrerà in una ex scuola di Sofia ora adibita a campo profughi un gruppo di una cinquantina di rifugiati, tra bambini e ...

Ognuno di noi ha una dignità! Papa Francesco incontra il comico gay : Bergoglio incontra a Santa Marta un comico inglese dichiaratamente omosessuale: "La gente che scarta per l'aggettivo, non ha cuore umano. Ognuno di noi è una persona". Queste le parole che Papa Francesco ha pronunciato Stephen Amos, un comico inglese dichiaratamente omosessuale. L'incontro, a cui hanno partecipato anche i collaboratori dell'attore è avvenuto nei giorni scorsi a Casa Santa Marta. Nel corso dell'incontro Amos ha raccontato di non ...

Papa Francesco incontra Greta Thunberg : “Grazie per aver difeso il clima”. “Vai avanti così” : Greta Thunberg, la 16enne svedese che ha promosso i Fridays for Future, ha incontrato a Roma il pontefice. “Grazie per aver difeso il clima” gli ha detto la ragazza, che domani sarà in Senato. “Vai avanti col tuo lavoro” è stata la risposta di Papa Francesco. L'articolo Papa Francesco incontra Greta Thunberg: “Grazie per aver difeso il clima”. “Vai avanti così” proviene da Il Fatto Quotidiano.

