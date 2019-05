Il Papa alla sua diocesi | ' A Roma una guerra tra poveri'

Il Papa abbraccia la famiglia Rom di Casal Bruciato. Primi denunciati per le proteste alla periferia di Roma : Papa Francesco ha accolto ieri in serata nella basilica di San Giovanni la famiglia Omerovic. Intanto per decine di persone si profila il reato di violenza privata aggravata, in alcuni casi, dall'odio ...

Papa Francesco sugli insulti alla famiglia Rom di Casal Bruciato : questa non è civiltà : Una donna che porta un figlio al mondo è speranza , lei, semina speranza, è capace di fare strada, di creare orizzonti, di dare speranza', ha detto Jorge Mario Bergoglio, che ha proseguito: 'In ...

Migranti - Papa Bergoglio dona 100mila euro alla Caritas : Papa Francesco al fianco di coloro che migrano in cerca di prospettive. Non è la prima volta che Jorge Mario Bergoglio, per dare seguito alla sua pastorale pro accoglienza, sceglie il pragmatismo. Dopo i 500mila euro donati a coloro che avevano offerto ausilio ai Migranti in Messico, sono arrivati i 100mila euro a Caritas Hellas. L'azione, in linea temporale, fa il paio con quanto ribadito oggi dal Santo Padre in udienza sulla cultura dello ...

Coppie gay - no della Cassazione alla trascrizione all’anagrafe per i figli con due papà : È un no quello arrivato dalla Cassazione alla coppia omosessuale che richiedeva la trascrizione all’anagrafe dei figli avuti all’estero attraverso maternità surrogata. Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte le Coppie gay che hanno avuto un figlio all’estero nato con la maternità surrogata non possono ottenere in Italia la trascrizione all’anagrafe dell’atto di filiazione del bambino, già riconosciuta nel paese straniero. La Cassazione non ...

SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI/ Video - 8 maggio 2019 : le parole di Papa Francesco : SUPPLICA ALLA MADONNA di POMPEI, 8 maggio: Video della messa. Il testo integrale della Preghiera ALLA Vergine del Rosario e le parole del Papa

Francesco 'La tenerezza della Chiesa sia antidoto alla cultura dell insulto'. Le riflessioni del Papa sul viaggio in Bulgaria : Si rispettano in un mondo dove il rispetto manca tanto'. Dove trova la forza nel suo corpo e nel suo spirito per stare di fronte a tanti bambini malati? 'Non vado dalla strega, eh! Non so davvero. È ...

Papa Francesco : «La tenerezza della Chiesa è un antidoto alla cultura dell'insulto» : In un mondo in cui il rispetto manca tanto - per i bambini, gli anziani, i diritti umani e così via - questa la mistica del rispetto mi ha colpito…». Dove trova la forza nel corpo e nello ...

La figlia di Moro scrive al Papa : "Stop alla beatificazione" : Giuseppe Aloisi Maria Fida Moro ha scritto a Papa Francesco affinché il processo di beatificazione subisca uno stop. Quest'ultimo si sarebbe trasformato in una " specie di guerra di bande" La causa di beatificazione di Aldo Moro ha assunto le fattezze di una "specie di guerra tra bande" e per questo andrebbe interrotta. Questa, in estrema sintesi, è la richiesta che Maria Fida, figlia dello statista democristiano, ha inoltrato al ...

Il Papa in Bulgaria 'Non chiudete occhi - cuore e mano a chi bussa alla vostra porta' : ... prima tappa di una due giorni che dalla Bulgaria lo porterà anche in Macedonia del Nord, chiede alle autorità incontrate in piazza Atanas Burov una politica inclusiva verso coloro che 'che cercano ...

Alla vigilia delle elezioni europee Papa Francesco lancia la sfida al Sovranismo : Mentre fa il giro del mondo la foto di Orban e Salvini sotto un alto muro spinato simbolo eloquente di una Europa che impaurita dai migranti pensa di difendersi respingendoli, papa Francesco ha ...