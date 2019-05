Il nuovo oracolo della sinistra | la ragazzina che critica Salvini

ilgiornale

(Di venerdì 10 maggio 2019) Poi ci sono le Grete locali, come Alice, 9 anni, di Nettuno, spaventata perché 'il mondo è come la frutta, sta andando a male', e poi c'è un'altra 'Greta italiana' da cui imparare come comportarsi, ...

Gigiwolf271 : @Oracolo_RN @seanpelucchi @Lorenzo95268833 Siamo sempre lì può venire anche il nuovo guru del calcio ma se non li f… - Phierp : @BarbieXanax Marta nuovo oracolo. ??????Comunque ormai mi aspetto di tutto, Got doveva finire col RedWedding - mlferrari0411 : @GliAutogol @FinallyMario Il nuovo oracolo -