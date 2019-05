Il mondo dello spettacolo festeggia il matrimonio Ap-LaPresse

Completata progettazione del 'cervello' dello Square Kilometer Array - SKA - - il più grande radiotelescopio del mondo : 'Stimiamo che la potenza totale di elaborazione di SDP sia di circa 250 PFlop, ovvero del 25% più veloce rispetto al Summit di IBM, il supercomputer più veloce al mondo', dichiara Miccolis. 'In ...

Vuota e sola - la provincia del "Bar dello Sport" ha sostituito il mondo antico con la violenza : Aurelio Picca I delitti più efferati si compiono in paesi dove vigevano valori familiari e religiosi Che la provincia italiana non sia più il citato e trito «Bar dello Sport», lo struscio, l'amante che tutti sanno esistere e nessuno vede, il biliardo, la briscola; e poi la provincia degli artigiani, dei barbieri, dei sarti, appunto; e per alzare di molti toni quella malinconica, ma di cuore che pompa umanità, del livornese Piero ...

Giampiero Mughini : 'Il mondo dello spettacolo? Si drogano tutti' - : In una lunga intervista a La Nazione, un personaggio come Giampiero Mughini non poteva non dare il meglio di sé, una volta stuzzicato sul tema droga. L'opinionista sportivo, scrittore, filosofo e ...

Grande Torino - 70 anni fa la tragedia di Superga : il mondo dello sport ricorda gli eroi immortali : Lo sport ricorda il Grande Torino sui social nel 70° anniversario della tragedia di Superga, avvenuta il 4 maggio 1949 “Il 4 maggio 1949 scompariva il Grande Torino. A 70 anni dalla tragedia di Superga, la Juventus si unisce al ricordo di quei campioni straordinari“. Lo scrive su twitter il club bianconero nel giorno del 70° anniversario della tragedia di Superga, un giorno particolare per l’intera città di ...

Fognini - da Tardelli a Castrogiovanni e Isner : il mondo dello sport celebra Fabio : É tutto il mondo dello sport, non solo del tennis, a condividere il successo di Fabio: da Stan Wawrinka a John Isner, 'Grande campeon Fogna',, passando per Karolina Pliskova, 'Bravo Fogna!', e Simone ...

L'assegno dello Stato va anche all'ex Br Raimondo Etro : "Se me lo ritireranno non mi opporrò" : Il 62enne Raimondo Etro, condannato in via definitiva nel 1999 a 20 anni e 6 mesi di carcere, riceverà il sussidio. Su Facebook il messaggio dell'Inps

L’Uomo Vitruviano di Leonardo - modello del mondo : la perfezione nacque da un errore : Per celebrare i cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci (1519-2019), le Gallerie dell’Accademia di Venezia presentano la mostra “Leonardo da Vinci. L’uomo modello del mondo”, aperta al pubblico da domani, mercoledì 17 aprile, al 14 luglio. In un percorso di grande suggestione, la mostra prevede l’esposizione di oltre settanta opere complessive tra le quali ben trentacinque autografe di Leonardo. Accanto ai ...

L'Uomo Vitruviano - modello del mondo : ... quella figura umana nuda inscritta nel contempo in un cerchio e in un quadrato, considerata tra le massime espressioni umanistiche delL'Uomo "modello del mondo", come rileva il sottotitolo della ...

Muore una tartaruga gigante dello Yangtze. Ne rimangono solo tre al mondo : La tartaruga gigante dello Yangtze condannata all' estinzione . Sembra ormai destinata a scomparire la rarissima specie di testugini asiatiche, caratterizzate dal grande guscio molle : dopo la morte ...

Cina - morta rara tartaruga gigante dello Yangtze : ora ne restano solo tre esemplari al mondo : È morta a 90 anni nello zoo di Suzhou, in Cina, una rarissima tartaruga dello Yangtze dal guscio molle gigante: in tutto il mondo, ora, ne rimangono solo tre esemplari. L’animale, una femmina, è deceduta dopo esser stata sottoposta a diversi tentativi, tutti falliti, di inseminazione artificiale, l’ultimo dei quali avvenuto solo 24 ore prima della morte. La speranza era infatti quella che mettesse al mondo nuovi esemplari di questa ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Al Ain 2019 : Diana Bacosi non sarà nella finale dello Skeet : nella finale dello Skeet femminile ad Al Ain, dove è in corso la seconda prova della Coppa del Mondo 2019 di Tiro a volo, non vi sarà alcuna italiana al via. Diana Bacosi infatti, dopo l’eccellente primo turno di ieri, chiuso in seconda posizione a pari merito con la francese Anastassiou (anch’ella arretrata addirittura sino alla 16esima posizione), non è riuscita oggi ad essere precisa e costante sciupando tutto nella quarta e nella ...

Avis Cairo : sono numerose le iniziative dedicate al mondo dello sport : L'associazione è da sempre attiva sul territorio per promuovere la donazione di sangue, con gli incontri con le classi dell'Istituto Federico Patetta e nelle Scuole Medie, spettacoli teatrali e ...

I ragazzi verso il mondo del lavoro l adattamento conta più dello studio - difficile trovare 'resistenza e precisione' : Hanno poco più di vent'anni e stanno transitando dai banchi dello studio al lavoro. Sono la Generazione Zeta, quella nella quale si ripone gran parte delle speranze per il futuro e che si trova per le ...

Cose dell'altro mondo a Ravenna : una mostra e un libro sulla conquista dello spazio : Eventi spaziali anche a Ravenna, sabato 6 aprile, grazie a Stefano Cavina, Ravennate appassionato studioso e collezionista di documenti, immagini, modellini sulla conquista umana del cielo e dello ...