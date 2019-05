agi

(Di venerdì 10 maggio 2019) "scrive a Conte per chiedergli un salto di qualità sui? Ma per favore, sono di sua, nonlo. Il fatto che abbia scritto a Conte e Moavero e' come una dichiarazione di fallimento. Si prenda anche lui le sue responsabilita'. Non aveva detto che avrebbeato 600 mila migranti in un mese?". Così fonti del Movimento 5 stelle replicano al ministro dell'Interno Matteo. Il ministro dell'Interno, Matteo, ha scritto una lettera al premier Giuseppe Conte e al ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi per "sollecitare un'azione collegiale per stipulare nuovi accordi bilaterali". Sottolineando che per la prima volta isuperano gli arrivi, ma il Viminale ha invocato "una strategia comune di tutto il governo".

fisco24_info : Il M5s sferza Salvini sui rimpatri: 'Sua competenza, non faccia lo gnorri': 'Salvini scrive a Conte per chiedergli… - Adri19510 : Il M5s sferza Salvini sui rimpatri: -