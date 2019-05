Il documentario Raising Kratos è finalmente disponibile e ci porta alla scoperta della

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) God of War è considerato da gran parte di critica (non perdetevi la nostra recensione) e pubblico come uno dei migliori giochi dell'attuale generazione ed è stato in grado dire una saga che molti credevano finita verso lidi completamente inesplorati e verso un cambiamento che al di là di alcune critiche può essere considerato estremamente riuscito.Il percorso per arrivarci è però stato estremamente lungo e tortuoso come confermato anche dal game director Cory Barlog in più di un'occasione. Proprio questa difficile strada è la protagonista assoluta delcondiviso da PlayStation attraverso il proprio canale YouTube ufficiale."documenta lo sforzo erculeo durato cinque anni per reinventare God of War, una delle più grandi storie del gaming. Affrontando un futuro completamente ignoto, Santa Monica Studio si è presa enormi rischi ...

