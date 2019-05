Il CEO di Rebellion dice la sua sulla politica di acquisizione esclusive messa in atto da

eurogamer

(Di venerdì 10 maggio 2019) Di recente Epic Games è diventata una delle compagnie più odiate dai giocatori PC per le sue recenti politiche di(l'ultima è Ghost Recon Breakpoint) per il suo store digitale, Epic Games Store. Durante una recente intervista, il CEO diJason Kingsley ha detto la sua su questo spinoso argomento.Come riporta WCCFTECH, Kingsley ha ammesso di non essere un grande fan delle, tuttavia però capisce bene il punto di vista di Epic Games:"Non credo molto nelle. Per me la relazione che ho con i miei fan è molto importante e mi importa di quanti utenti comprano e giocano ai miei titoli, ascoltiamo i nostri fan al meglio delle nostre possibilità. C'è equità in tutto questo e voglio essere giusto nei confronti dei fan che vogliono comprare un giocoloro piattaforma preferita. Questo è il mio pensiero al momento."Leggi altro...

