Il cast di Scandal un anno dopo il finale | nuove serie per Bellamy Young | Tony Goldwyn

(Di venerdì 10 maggio 2019) È passato poco più di undalla conclusione dellache, con la sempreverde Grey's anatomy, ha consacrato il successo della prolifica showrunner Shonda Rhimes. Ma cosa è successo da allora agli interpreti di Olivia Pope, Fitzgerald Grant e delle altre figure chiave del drama (fanta)politico? In quali nuovi progetti è impegnato ildila bocciatura di False profits, pilot ABC in cui recitava al fianco di Vanessa Williams,(Mellie Grant in) è pronta a ributtarsi nella mischia. Il suo prossimo progetto è Prodigal son, drama appena commissionato da Fox e il cuicomprende Tom Payne e Michael Sheen.Laè stata descritta come un crime drama con un'impostazione oscura ma arguta, e un protagonista provocatorio e bizzarro. La storia ruota attorno a Malcolm Bright, psicologo criminale di grande talento, capace di intuire i pensieri e ...