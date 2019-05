Il calcio italiano prenda esempio da quello inglese per non sprofondare nella voragine

Tonali - il nuovo fenomeno del calcio italiano ma “non paragonatemi a Pirlo” : Sandro Tonali è uno dei maggiori prospetti italiani per il futuro, un centrocampista già pronto per palcoscenici importantissimi nonostante la giovane età (classe 2000). Negli ultimi giorni ha ottenuto la promozione con la maglia del Brescia e già circolano le prime voci di mercato, intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. «Sia quel che sia, deciderò insieme al mio presidente. Cellino è bravo, sa qual è la soluzione migliore ...

CorMezz : Da Quagliarella ad Insigne - il calcio italiano è nato in Campania : Il Corriere del Mezzogiorno riporta un’interessante statistica di calciatori campani Il capitale calcistico della nostra terra non si è disperso, nell’attuale campionato di serie A il 14% dei giocatori italiani é nato in Campania, si tratta un dato molto importante considerando la percentuale molto alta di calciatori stranieri effettivi (57,7%) Il dato più interessante e sorprendente è quello di Quagliarella, capocannoniere nonostante ...

Luciano Moggi - la più grande soddisfazione per il calcio italiano : che ammucchiata per le Coppe : All' Allianz non si è vista una grande Juve, piuttosto un buon Torino, pieno di motivazioni e spinto dalle celebrazioni del 4 maggio, anniversario della tragedia di Superga dove perse la vita il grande Torino. Qualcuno a quel tempo scrisse: «Un grande tonfo, poi il silenzio della morte». Siamo vicin

Una Dea in paradiso. La grande realtà dell'Atalanta - nuova 'big' del calcio italiano : Il quarto posto? O Roma o Milan. Chi ha scommesso su una sfida a due si è dovuto ricredere. Con dieci risultati utili consecutivi, 7 vittorie e 3 pareggi, l'Atalanta si è guadagnata - per ora - un ...

Atalanta - la squadra-modello di Gasperini : la lezione al calcio italiano : L' Atalanta è ormai un modello da imitare. Funziona perché è unico, qualcosa di nuovo, mai visto e lontano dalle abitudini italiane. È una squadra antisistemica e antistorica. Gioca con un modulo fluido, dove i difensori evadono dalla linea difensiva e i trequartisti invertono la posizione sia con g

Universiade - Basile visita il “Romeo Menti” di Castellammare. Ghirelli : “Occasione unica per il calcio italiano” : Sono in dirittura d’arrivo i lavori di adeguamento dello stadio ‘Romeo Menti‘ di Castellammare di Stabia, che ospiterà nell’ambito dell’Universiade di luglio gli allenamenti maschili e femminili delle squadre di calcio iscritte alla competizione. Intanto, nel giorno in cui la squadra cittadina della Juve Stabia festeggia la promozione in Serie B, nella sala stampa dell’impianto si è svolta una conferenza ...

Conte - il governo italiano in aiuto del calcio : ingaggiare dall'estero costerà meno : Il Decreto crescita potrebbe facilitare il ritorno di Antonio Conte in Italia sotto il profilo fiscale soltanto a partire dal prossimo anno. Dal gennaio del 2020, per essere chiari. Come? Perché? ...

Allegri contro Adani : viva la lite in diretta tv che salva il calcio italiano dalle frasi fatte (e dalla noia) : Uno è l’allenatore della Juventus, abituato a vincere e ad essere intoccabile, allergico alle critiche. L’altro è un ex calciatore, diventato prima apprezzato commentatore televisivo e poi trasformatosi nella caricatura di un commentatore televisivo, tra arzigogolate elucubrazioni tattiche che nessuno riesce a seguire e telecronache improbabili (quello della “Garra charrua”, per intenderci). Insieme sabato sera hanno dato vita a una memorabile ...

calcio italiano - cinque motivi per cui le nostre squadre non vincono più : di Nicola Melzani E sono nove. Nove anni che il Calcio italiano non vince nulla a livello internazionale. Nessuna Europa League, nessuna Champions, nessun Europeo, nessun Mondiale, nemmeno ci qualifichiamo più per un Mondiale. Da nove anni bacheca vuota, nada de nada, “zero tituli”, come diceva un tale. Perché un Calcio come il nostro, che ha vinto quattro Mondiali, dodici Champions, più altre coppe e coppette, non vince più? A mio parere ...

Salvate il calcio italiano : FALLI DA DIETRO – 33A GIORNATA Salvate il calcio italiano. Quarantaquattro gatti festeggiano il Piazza San Carlo un filOTTO che non fa notizia. Il resto della tifoseria resta a casa. A ruminare la delusione europea che era il vero obbiettivo della stagione. Salvate il calcio italiano da scudetti assegnati prima di cominciare Dalla noia di una squadra fortissima nei singoli, ma che sviluppa nel collettivo un calcio inguardabile. Salvate il calcio ...

Tim Cup. Gattuso : Milan-Lazio spot per calcio italiano : Tim Cup, Gattuso: Milan Lazio spot. Due settimane fa già ci sono state tantissime polemiche, ma dobbiamo essere bravi, uno spot per il calcio italiano

calcio italiano in lutto - è morto il "mago" dei vivai : addio a Mino Favini : Sotto la guida del "Mago di Meda", così era soprannominato Favini, il vivaio dell'Atalanta è diventato uno dei più...