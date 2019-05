calcioefinanza

(Di venerdì 10 maggio 2019)ambiente. IlCalcio in campo per l’ambiente. Al via la nuova iniziativa a tutela del territorio che verrà lanciata in occasione della gara contro la Lazio: l’obiettivo è eliminare tutti i bicchieri didallo stadio. Sono circa 4.000 i bicchieri che vengono utilizzati durante ogni partita casalinga. Da sabato verranno … L'articolo Ilall’ambiente:

FinancialSs : Il Cagliari pensa all’ambiente: stop alla plastica alla Sardegna Arena - UnioneSarda : #Sardegna - #CaraUnione, 'raccolta differenziata a #Cagliari, perché nessuno pensa agli anziani?' - matildesjt : un'algherese?????????????????????? Cagliari, M5s senza candidato sindaco: troppe divisioni, si pensa a un'algherese… -