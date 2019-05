I vecchi sediolini del San Paolo in vendita online

ilnapolista

(Di venerdì 10 maggio 2019) Come abbiamo scritto nei giorni scorsi c’è chi ha interpretato il cambio deial Sancome la possibilità di portarne via uno come souvenir. Ma, come riporta oggi la Gazzetta dello Sport, c’è chi è andato oltre, mettendo persino insu qualche piattaformaseggiolini rossi griffandoli come «quelli dell’epoca Maradona» e sono partite anche le prime denunce. Gli operai addetti allo smontaggio deihanno anche scoperto che al di sotto di essi veniva nascosto materile proibito di vario genere, come caffè Borghetti e petardi L'articolo Idel SaninilNapolista.

GianniIglesias : RT @napolista: I vecchi sediolini del #SanPaolo in vendita online In vendita su qualche piattaforma online i vecchi seggiolini rossi griffa… - napolista : I vecchi sediolini del #SanPaolo in vendita online In vendita su qualche piattaforma online i vecchi seggiolini ros… - _SiGonfiaLaRete : Vecchi sediolini del San Paolo in vendita sul alcuni 'e-commerce', al prezzo simbolico di 1 euro! LA VICENDA -