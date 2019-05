huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019)stanchi per l’eccessiva invasività sui temi più disparati e per l’eterna conflittualità che alimenta nel Governo con i suoi comportamenti polemici nei confronti del M5S. Ilnei sondaggirecenti settimane e soprattutto nell’ultima prima del “blackout” a due settimane dal voto europeo, è stato fotografato da tutti gli istituti demoscopici: al nettodifferenze in termini percentuali, l’arretramento seppur limitato segnala certamente una tendenza nell’elettorato leghista. A sostenerlo sono diversiche, contattati dell’HuffPost, analizzano il contesto politico in cui la discesanel consenso popolare sta maturando. Secondo Roberto Weber, presidente dell’Istituto Ixè, nessun risultato è scontato alle prossime elezioni del 26 ...

HuffPostItalia : I sondaggisti sul calo della Lega: 'Gli elettori iniziano a stufarsi delle sparate di Salvini' - micheledavolio8 : RT @HuffPostItalia: I sondaggisti sul calo della Lega: 'Gli elettori iniziano a stufarsi delle sparate di Salvini' - Giampiero_Ge : RT @HuffPostItalia: I sondaggisti sul calo della Lega: 'Gli elettori iniziano a stufarsi delle sparate di Salvini' -