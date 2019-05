I Samsung Galaxy S10 e Galaxy S10e Enterprise Edition sbarcano in Spagna

Dal 10 maggio XDays MediaWorld con Samsung Galaxy Note 9 e iPhone XS a prezzo più basso : Si rivolge soprattutto agli smartphone di fascia alta la nuova campagna MediaWorld, considerando alcune offerte che evidentemente fanno la differenza per il pubblico italiano legato a questa catena, soprattutto per coloro che sono alla ricerca di un Samsung Galaxy Note 9 e di un iPhone XS a prezzo più basso. Proviamo dunque ad analizzare alcune occasioni che gli utenti italiani possono sfruttare a partire da oggi 10 maggio fino al 19 del mese, ...

Galaxy A40 Smart Switch Samsung cosa è e come funziona : Download Smart Switch per Samsung A40 Smartphone Android il Corso per usare Smartphone per fare un backup del telefono Samsung e salvare foto, video, contatti, musica, impostazioni e documenti importanti

Rottura display del Samsung Galaxy S7 : il prezzo medio per la sostituzione a maggio 2019 : Sono trascorsi più di tre anni dalla commercializzazione del Samsung Galaxy S7, eppure tanti utenti ancora oggi sono legati ad uno smartphone che ha fatto davvero la differenza per il pubblico italiano ed europeo. Con il trascorrere del tempo, per forza di cose, stanno aumentando le segnalazioni da parte di coloro che hanno mandato in frantumi il display e che, di conseguenza, cercano informazioni sui costi necessari per la sostituzione di ...

Manuale utente Galaxy A6+ Corso per usare smartphone Samsung : Manuale uso Samsung Galaxy A6+ in italiano dove scaricare il Manuale ultima versione Android Pdf con tutte le guide e trucchi per il Samsung Galaxy A6+

Le patch di maggio sui Samsung Galaxy Note 8 : si parte da Marocco ed India : Sono appena stati divulgati dal colosso di Seul i dettagli delle patch di sicurezza di maggio 2019, ma la cosa non ha impedito al Samsung Galaxy Note 8 di agguantarli già, insieme al Galaxy A9 2018, dimostrandosi un dispositivo che ha ancora molto da offrire alla propria utenza, nonostante il Note 9 e l'arrivo tra pochi mesi del Note 10. L'aggiornamento è disponibile via OTA (Over-The-Air), a partire da due mercati in particolare, quello Indiano ...

Calma - Samsung Galaxy Fold avrà presto una nuova data di lancio : Sul futuro di Samsung Galaxy Fold, fa sapere il CEO DJ Koh, verrà presto fatta chiarezza con l'annuncio di una nuova data ufficiale di arrivo sul mercato. L'articolo Calma, Samsung Galaxy Fold avrà presto una nuova data di lancio proviene da TuttoAndroid.

Vero camera phone il Samsung Galaxy Note 10 : sensore da 64 MP come mai nessuno prima? : Il Samsung Galaxy Note 10 potrebbe essere davVero un camerapohone con i fiocchi, pensato per dare battaglia a tutti i rivali (in primis i Huawei P30) proprio sul comparto fotografico. L'asso nella manica hardware sarebbe stato appena presentato: si tratta di un nuovo sensore proprietario da ben 64 MP. mica poco che molto probabilmente arriverà proprio a bordo del phablet atteso alla fine della prossima estate. Il sensore che con poche dubbi ...

Niente Android Q - ma il Samsung Galaxy S8 riceve l’aggiornamento di aprile in Italia : Arrivano finalmente notizie interessanti oggi 9 maggio per i tanti utenti che si ritrovano ancora con un Samsung Galaxy S8 qui in Italia. Se da un lato occorre fare i conti con la prevedibile doccia fredda della mancata compatibilità tra lo smartphone e l'aggiornamento Android Q, come avrete notato dal nostro approfondimento di poco fa, dall'altro il produttore coreano ha dato un segnala anche al pubblico di casa nostra. Come? Avviando la ...

Ore decisive per l’uscita del Samsung Galaxy Fold - lancio già entro maggio? : Una vera e propria bomba relativa all'uscita del Samsung Galaxy Fold è stata appena lanciata da DJ Koh, CEO dell'azienda sudcoreana produttrice di smartphone e non solo. Il responsabile ha appena rivelato più di qualche dettaglio sul prossimo lancio dello smartphone pieghevole, fugando ogni dubbio su ritardi astronomici per la sua commercializzazione. Stando a quanto dichiarato proprio da DJ Koh a The Korea Herald e riportato anche da ...

Interessante lista di prodotti Samsung Galaxy che riceveranno l’aggiornamento Android Q : Ci sono notizie di diversa natura in queste ore per tutti coloro che seguono da vicino le vicende dei Samsung Galaxy, almeno per quanto riguarda la questione relativa all'aggiornamento Android Q. Nella giornata di ieri, ad esempio, vi abbiamo riportato che ad oggi non si siano device del produttore coreano destinati a ricevere la terza beta del pacchetto software, come avrete notato dall'apposito approfondimento, ma oggi abbiamo un contributo ...

Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A9 (2018) cominciano a ricevere le patch di maggio - Nokia 8.1 quelle di aprile : Samsung Galaxy Note 8 e A9 (2018) cominciano a ricevere le patch di maggio, Nokia 8.1 quelle di aprile. Purtroppo però non sono ancora arrivate in Italia... L'articolo Samsung Galaxy Note 8 e Galaxy A9 (2018) cominciano a ricevere le patch di maggio, Nokia 8.1 quelle di aprile proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Fold : lo smartphone pieghevole dovrà attendere : Una storia travagliata quella del primo smartphone pieghevole della Samsung. Il Galaxy Fold avrebbe dovuto esordire sul mercato americano il 26 aprile scorso. Ma alcuni malfunzionamenti e rotture dello schermo pieghevole documentate dai giornalisti mentre avevano il dispositivo in prova, hanno spinto Samsung a rimandare il lancio commerciale. E l’incertezza continua, nella email inviata ai clienti statunitensi che avevano preordinato il ...

TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite - Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate : TIM offre ai suoi clienti l'acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate. Approfitterete della ghiotta occasione? L'articolo TIM offre ai suoi clienti l’acquisto di Huawei P30 Lite, Samsung Galaxy S10 e Huawei Mate 20 Lite in 30 comode rate proviene da TuttoAndroid.