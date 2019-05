I preferiti di maggio | prodotti beauty da non farsi scappare | testati per voi!

dilei

(Di venerdì 10 maggio 2019) Come ogni mese non possono mancara i mieiche ho testato per voi e che mi hanno rapito il cuore e che, quindi, voglio consigliarvi di provare! Per questo mese abbiamo uno scrub viso, un rossetto, una palette occhi, un profumo ed un blush in crema! Scopriteli tutti… li conoscevate già? Nabla Cosmetics Dreamy Eyeshadow Palette Una tra le mie palette preferite di sempre è la Dreamy Eyeshadow Palette di Nabla. Ci ho fatto davvero innumerevoli look, sia semplici e veloci, da tutti i giorni che più elaborati. È parte integrante del mio kit come makeup artist, perfetta per i makeup sposa e cerimonia, ma anche per quegli shooting moda che richiedono un trucco naturale. Adatta a tutti gli incarnati e sottotoni, è davvero versatile e vale assolutamente il prezzo speso. Utile anche da portare in viaggio come unica palette occhi, perché potete realizzare look nude, ...

Cucina_Italiana : Il 10 maggio 1940 #WinstonChurchill veniva nominato Primo Ministro del #RegnoUnito. Sapete che a #Londra potete pro… - leggeresrl : Il 12 maggio è la Festa della Mamma. Scopri la classifica dei 20 #libri preferiti dalle #biblioteche! ?? Sul podio:… - wgnc01 : RT @matteosalvinimi: Ma quanti eravate a Biella??? I miei sondaggi preferiti sono questi, grazie Amici. ?? Il 26 maggio tocca a voi! #primal… -