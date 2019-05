“I negri non si siedono qui”, 11enne bullizzato sullo scuolabus nel Trevigiano

"Tu non puoi stare qui perché sul bus i negri si siedono davanti e i bianchi dietro", non è una frase risalente agli anni '50 nell'Alabama di Rosa Parks ancora alle prese con la segregazione razziale ma una discriminazione subita da un ragazzino di appena undici anni a bordo di uno scuolabus in una italianissima cittadina del Trevigiano nel 2019. L'episodio risale allo scorso mercoledì mattina quando il piccolo è salito a bordo del mezzo pubblico che avrebbe dovuto accompagnarlo a scuola come tutti i giorni, ma si è trovato davanti a due ragazzine più grandi che lo hanno insultato, malmenato e spinto via impedendogli di sedersi per il colore della sua pelle. Come racconta il Corriere del Veneto, a denunciare pubblicamente l'accaduto è stata la mamma del ragazzino con un messaggio pubblicato su una pagina Facebook che promuove l’integrazione, "Cara Italia".

(Di venerdì 10 maggio 2019) L'undicenne affrontato da due ragazzinedi una cittadina del. È stato malmenato e spinto via e gli è stato impedito di sedersi per il color della sua pelle. La denuncia pulica della mamma della vittima ha mobilitato subito istituzioni e scuola per questo la donna non presenterà querela.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...