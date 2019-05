I Me contro te debuttano su Disney Channel | «E poi sogniamo il cinema»

vanityfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) I Metein tvI Metein tvI Metein tvI Metein tvI Metein tvLuigi Calagna avrebbe dovuto fare il farmacista. Starsene tranquillo, dietro il banco di un negozio di provincia, stretto tra Palermo e il mare. Invece, dalla sua Partinico, se n’è andato, partito per Milano, «dove c’è la fibra ottica ed è facile trovare chi ti aiuti nelle riprese». LEGGI ANCHEIl segreto di Luis Sal: «Da barista a youtuber, restando me stesso» È capitato, infatti, in un giorno del quale per Calagna è difficile ricordare la data, che il ragazzo si chiudesse nella propria camera da letto e, tra le mura che l’hanno visto crescere, cominciasse a registrare piccoli video. «Me li mandava sul cellulare, erano cose divertentissime che subito mostravo alle amiche», racconta la fidanzata di Luigi, Sofia Scalia, una morettina dal ...

