Huawei P Smart Z | prezzo | uscita in italia e scheda tecnica ufficiale

Huawei presenterà il suo primo smartphone 5G a Londra il 16 maggio e gli indizi fanno pensare a Huawei Mate 20 X. Peccato che in Inghilterra il 5G potrebbe subire un ritardo.

Huawei Android Q Quali smartphone saranno aggiornati : Android Q Huawei la ista degli smartphone su cui si potrà installare Android 10 ufficiale rilasciato direttamente dalla casa cinese Huawei.

Ufficiale adesso il Huawei P Smart Z : il pop-up frontale fa tendenza : adesso è Ufficiale il Huawei P Smart Z, il primo device del brand cinese ad essere dotato di una pratica fotocamera frontale a scorrimento, inserita in un apposito pop-up. Soltanto qualche giorno fa Amazon ne aveva svelato in anticipo le specifiche tecniche, cancellando poi subito dopo la pagina di destinazione. Sono state confermate le caratteristiche previste dai vari leak nelle scorse settimane, a partire dallo schermo LCD TFT da 6.59 pollici ...

Scattare foto bellissime in notturna con smartphone Huawei : Impara ad usare il tuo telefono Huawei leggi la nostra guida per usare smartphone che ti porterà a Scattare foto bellissime in notturna.

I primi (e soli?) 8 smartphone Huawei e Honor con Android Q : lista e possibili tempi per l’aggiornamento : Da ieri non si parla che di Android Q e i possessori di smartphone Huawei e Honor non possono non essere curiosi di sapere se il loro smartphone supporterà l'ulteriore aggiornamento del sistema operativo. Nelle scorse ore abbiamo approfondito il discorso relativo a Huawei Mate 20 Pro e alla disponibilità attuale già della terza beta del prezioso firmware. In queste ore, al contrario, la divisione di casa Huawei Cina ha condiviso una prima lista ...

Ecco i primi smartphone di Huawei e HONOR che saranno aggiornati ad Android 10 Q. Ecco la lista con tutti e 8 i dispositivi!

Huawei P Smart Z è il primo dispositivo della casa cinese a poter contare su una fotocamera anteriore a scomparsa (o pop-up), che si fa vedere cioè solo nei momenti in cui è necessaria.

Download terza beta Android Q disponibile per tanti smartphone non Google : bene Huawei - OnePlus - Xiaomi ma non Samsung : Da poche ore è disponibile il Download della terza beta Android Q. A margine della conferenza Google I/O in scena ieri a Mountain Views, il nuovo aggiornamento in test del sistema operativo è stato reso disponibile non solo per i dispositivi Pixel della famiglia Google ma, mai come in passato, anche per un numero considerevole di smartphone dei produttori Huawei, OnePlus, Xiaomi e di alcuni altri brand. Grande assente nella lista invece, giusto ...

eBay : -50% su Huawei - Samsung - iPhone - Console - Smart TV e Fotocamere! : Il noto e-commerce eBay non poteva di certo mancare all’appello tra i migliori store in grado di offrire offerte e promozioni davvero appetibili. Ecco dunque raccolte per voi tutte le offerte valide questa settimana. (Nota Bene: leggi di più...

Master Lu ha pubblicato il report dei principali smartphone in termini di prestazioni durante il mese di aprile e la classifica è guidata da Huawei P30 Pro

Oggi sono in offerta -, HONOR View20, ASUS ZenFone 5Z, Samsung Galaxy S10e e Galaxy Note 9. Siete pronti a mettere mano al portafogli?

Huawei Band Maps trasforma le smartband Huawei e HONOR in navigatori stradali : Huawei Band Maps è un'applicazione non ufficiale che consente di ricevere le indicazioni stradali di Google Maps direttamente sulle smartBand Huawei Band 2 Pro, Huawei Band 3 Pro o HONOR Band 4. Nelle impostazioni è possibile selezionare le opzioni per la visualizzazione della notifica: distanza a cui notificare, cosa mostrare (distanza rimanente, tempo rimanente, tempo di arrivo, indirizzo) e il tipo di navigazione (camminata, ...

Dopo Huawei P Smart Z, anche Huawei Y9 Prime 2019 avrà una fotocamera frontale pop-up e una tripla fotocamera posteriore.

Per i più giovani Huawei P Smart 2019 nel Vodafone Junior Pack : a meno di 200 euro - Infinity e app per la sicurezza : Quale Smartphone regalare ai più giovani? Il Huawei P Smart 2019 con Vodafone potrebbe essere una soluzione valida perché costruita a misura di ragazzi e ragazze, con pieno di giga, contenuti ad hoc pensati per una determinata fascia d'età e anche qualche rassicurazione sulla sicurezza online. Inutile negarlo, uno Smartphone ai più giovani non si nega quasi più e sono molti (almeno) i genitori consapevoli che sono alla caccia di una ...