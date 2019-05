Honda è auto ufficiale del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley

Auto elettriche : Honda e - un percorso green parte dalla nuova city car della casa giapponese : La casa giapponese rende ancora più green la sua “Visione elettrica” per il mercato europeo, confermando il nome della sua prima city car completamente elettrica – si chiamerà Honda e – e annunciando che la nuova Jazz sarà equipaggiata con la tecnologia ibrida di ultima generazione i-MMD (Intelligent Multi-Mode Drive). La Visione Elettrica di Honda , riaffermata al Salone di Ginevra dello scorso marzo, punta alla commercializzazione in Europa, ...

MotoGP - GP Argentina 2019 : prosegue la lotta degli spoiler - Honda al contrattacco dopo il caso Ducati. Autorizzato un nuovo pezzo : La battaglia non si disputa soltanto in pista, è iniziato il lungo weekend riservato al GP d’ Argentina ma i motori sono molto caldi anche fuori dal tracciato di Termas de Rio Hondo dove nel fine settimana si disputa la seconda tappa del Mondiale MotoGP . prosegue la querelle sugli spoiler che tanto ha fatto discutere nelle ultime settimane, la Corte d’Appello della FIM ha respinto il ricorso presentato da Honda , Suzuki, Aprilia, KTM ...

Takata - Honda richiama 1 milione di auto per gli airbag : Un nuovo richiamo per la vicenda annosa degli airbag difettosi della Takata. Questa volta il provvedimento riguarda circa 1,1 milioni di auto della Honda e Acura negli Stati Uniti, per sostituire gli airbag del lato guidatore. I veicoli coinvolti nel richiamo sono stati precedentemente riparati utilizzando specifici dispositivi di gonfiaggio sostitutivi Takata (PSDI-5D) o interi moduli airbag sostitutivi contenenti questi dispositivi di ...