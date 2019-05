Hai un maialino in testa? Chiara Ferragni multicolor non piace : La bella influencer ha postato sui social due versioni, una con i capelli celesti e una in rosa, testando i gusti dei suoi follower. Molti, però, non hanno gradito passando direttamente alle offese Capelli blu o rosa? La versione Sailor Moon proposta da Chiara Ferragni suoi social ha diviso l’opinione del web. Come sempre del resto, visto che tutto ciò che l’imprenditrice digitale fa o dice scatena reazioni mediatiche. La nuova ...

Elena Santarelli e la lettera del figlio : «A una mamma speciale che non Hai mai perso la speranza» : Elena SantarelliElena SantarelliElena SantarelliElena Santarelli ha iniziato un nuovo capitolo della sua vita. Più sereno. La conduttrice un paio di giorni fa ha dato la notizia più bella: il figlio Giacomo, 9 anni, è in «follow up»: dopo mesi di cure e terapie il primogenito è guarito dal tumore cerebrale maligno, diagnosticato oltre un anno fa. Dovrà continuare i controlli, ma al momento è «pulito»: «Il nostro bellissimo bambino ha vinto ...

Mameli e Umberto fuori da Amici 18 - la De Filippi al ballerino : 'Non mi Hai mai stancato' : Ieri, sabato 11 maggio, è andata in onda la settima puntata di Amici 18, nella cui prima parte si è assistito all'eliminazione di Mameli. Un percorso complicato quello del cantautore siciliano che, sebbene prima del serale avesse conquistato la commissione degli insegnanti, ottenendo dei voti positivi, si è poi ritrovato a dover fronteggiare le dure critiche della giudice Loredana Bertè. Quest'ultima, infatti, non ha mai nascosto che a suo ...

Hai mai vissuto la paralisi del sonno? Leggi le esperienze : L’argomento di oggi, riguarda un fenomeno che si manifesta di rado nelle vite di tutti. Se non sai di cosa si tratta, ne parleremo ampiamente in questo articolo raccontandovi anche qualche esperienza realmente vissuta dai testimoni di tale avvenimento. Il fenomeno di cui vi parleremo è la paralisi del sonno. Se hai avuto modo di provare questa esperienza, sai bene di cosa si tratta. Solitamente avviene di svegliarvi nel cuore della notte e ...

Luigi Di Maio brutalizzato da Clemente Mastella : "Sarò franco - mi Hai rotto le p***" : Anche Clemente Mastella non ne può più di Luigi Di Maio. Il leader grillino, a proposito di Armando Siri, aveva stuzzicato il leader leghista Matteo Salvini: "Far cadere un governo per un sottosegretario mi sembra azzardato,l'ultimo a farlo è stato Mastella". Parole che non sono piaciute al fondator

La Caruso nella bufera per aver fatto dormire il figlio col cane. Lei sbotta : "Con quanti maiali Hai dormito tu?" : Finisce nella bufera a causa di una foto pubblicata su Instagram, ma questa volta Paola Caruso non ci sta e risponde a muso duro agli hater che l'hanno attaccata per aver fatto dormire il figlio ...

Luigi Di Maio umiliato in diretta : "Mi guardi negli occhi". Il professore che lo disintegra : "Ci Hai tradito" : "Mi guardi negli occhi". Il video in cui Alessandro Marescotti, professore e portavoce dell'associazione Peacelink, ha umiliato Luigi Di Maio nel faccia a faccia sull'Ilva di Taranto a suon di numeri certi e promesse (grilline) non mantenute. Uno scontro frontale con la realtà a cui il ministro dell

Londra - vuole il parmigiano sul pesce ma lo chef italiano si arrabbia : “Hai mai provato il formaggio sullo sterco di vacca?” : No, il cliente non ha sempre ragione. Ne sa qualcosa lo chef Massimo Donati, proprietario del Maximo Italian Bistrot di Londra, che non le ha mandate a dire a un suo cliente che gli ha lasciato una recensione negativa su Tripadvisor perché si era rifiutato di portargli del parmigiano per il suo piatto di pesce. Tutto parte nell’ottobre del 2018 quando il signor Zwelithin va a cena da Maximo e poi lascia una stroncatura sul social network ...

“La Mafia non si combatte andando a Corleone se poi Hai Siri” Di Maio attacca Salvini : Nella giornata della liberazione, non mancano gli attacchi mediatici in politica. Di Maio attacca frontalmente Matteo Salvini giunto a Corleone “Il governo durerà, stupiremo con effetti speciali” assicura il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a Corleone per inaugurare il commissariato di polizia. “Viva le nostre forze dell’ordine – scrive su Twitter commentando il video dell’inaugurazione – ...

Hailey Baldwin - messaggio d'amore a Justin Bieber : "felice come non lo ero mai stata" : Sposi da pochi mesi, Justin Bieber e Hailey Baldwin guardano alla famiglia. Il 25enne cantante canadese ha annunciato l'addio a tempo indeterminato alla musica, puntando proprio alla prima gravidanza dell'amata.La 22enne Hailey, dal canto suo, ha voluto spazzare via tutti quei rumor che le scorse settimane parlavano di primi problemi di coppia, ribadendo tutto il proprio amore nei confronti di Justin.prosegui la letturaHailey Baldwin, ...

C’è un motivo se Hai visto su Instagram stories di profili mai seguiti : Questa settimana, a causa di un bug, Instagram ha presentato ad alcuni utenti stories di profili a loro sconosciuti. Potrebbe essere accaduto anche agli utenti meno attivi sul social network senza che se ne accorgessero. Quelli che invece lo usano con frequenza e conoscono bene i profili che seguono, si saranno probabilmente accorti del disguido tecnico. In alcuni casi agli utenti è capitato di notare tra l’elenco delle stories da visualizzare ...