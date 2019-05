Guerra commerciale | la verità sullo scontro Usa-Cina

Usa-Cina - dalle ciliegie all’hi-tech : i settori più colpiti dalla Guerra commerciale : L’agricoltura è il settore dell’economia americana più danneggiato dalla guerra commerciale, ma le prossime ondate potrebbero coinvolgere anche l’hi-tech...

Nuovi dazi Usa in Cina/ Conte : "La Guerra commerciale pesa anche sull'Italia" : Nuovi dazi Usa in vigore in Cina da oggi. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte: "La guerra commerciale pesa anche sull'Italia"

Guerra commerciale - America First di Trump alza dazi contro Cina. Escalation inevitabile? : Scaduti i termini per trovare un accordo tra gli Stati Uniti e la Cina ed evitare l'Escalation della Guerra commerciale, l'amministrazione Usa ha dato seguito alle minacce del presidente Americano e ...

Giappone : spesa in conto capitale frenata da incertezze su Guerra commerciale Usa-Cina : Tokyo, 10 mag 06:49 -, Agenzia Nova, - L'aura di incertezza generata dal conflitto commerciale tra Stati Uniti e Cina grava sul mondo aziendale del Giappone, secondo una serie..., Git,

Usa-Cina : sottosegretario Geraci - Guerra commerciale si risolverà : Lo ha detto il sottosegretario allo Sviluppo economico Michele Geraci, a margine della Giornata della ricerca italiana nel mondo tenuta oggi presso l'ambasciata d'Italia a Berlino. Per il ...

Cina - la Guerra dei dazi con gli USA pesa sulla bilancia commerciale : Teleborsa, - Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le ...

Cina - la Guerra dei dazi con gli USA pesa sulla bilancia commerciale : Cala il surplus della bilancia commerciale della Cina nel mese di aprile. L'avanzo si è ridotto a 13,84 miliardi di dollari rispetto ai 32,67 miliardi non rivisti di marzo. Deluse le attese del ...

Guerra commerciale USA-Cina : quali conseguenze sui mercati? : Guerra commerciale USA-Cina: minaccia aumento dazi Le tensioni tra USA e Cina metterebbero a rischio l'economia globale: aumentare i dazi dal 10% al 25% , se non si riuscisse a trovare un accordo, ...

L'allarme di Christine Lagarde : "La Guerra commerciale tra USA e Cina minaccia l'economia mondiale" : Durante l'evento del Forum di Parigi, anche il ministro dell'economia francese, Bruno Le Maire, ha messo in guardia dall'impatto di una guerra commerciale tra le due maggiori economie del mondo. "...

Guerra commerciale Usa-Cina - Lagarde - FMI - : 'Una minaccia per l'economia' : Le tensioni commerciali in atto tra le due superpotenze Usa e Cina sono una minaccia per l'economia mondiale. Lo afferma il direttore operativo del Fondo monetario internazionale, Christine Lagarde nel corso del suo intervento alla conferenza 'Forum di Parigi"un debito sostenibile, una ...

Economia tedesca più colpita da Guerra commerciale : Il rallentamento della seconda Economia mondiale non potrà che influire negativamente sull'Economia australiana. Forse ci vorrà del tempo, ma succederà. Per fortuna la RBA è una delle poche banche ...

Francia : ministro Economia Le Maire - evitare Guerra commerciale Cina-Usa : Parigi, 07 mag 09:42 -, Agenzia Nova, - Bisogna evitare una guerra commerciale tra Cina e Stati Uniti. Lo ha detto il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, durante il..., Frp,

CINA - TRUMP MINACCIA DAZI AL 25% SU IMPORT/ Guerra commerciale : delegati in Usa : Guerra commerciale Usa-CINA, TRUMP MINACCIA a sorpresa l'innalzamento dei DAZI dal 10% al 25% su IMPORT da Pechino. delegati CINA andranno negli States

Cina - nuovi dazi Usa : «Scontro di civiltà» Borse giù - Milano è la peggiore : indici I rischi della Guerra commerciale : analisi : Il presidente americano minaccia di portare al 25% le imposte sui prodotti cinesi e Pechino pensa di cancellare gli incontri negoziali a Washington. Crollano le Borse asiatiche, giù anche quelle europee: Milano apre con un -2%