Guerra all' evasione | arriva la Lotteria degli scontrini | vincite fino a un milione di euro

Salvini dichiara Guerra alla cannabis - scontro nel governo : Matteo Salvini dichiara guerra alla cannabis e alla droga e apre un nuovo capitolo di scontro nel governo . Già ieri, nel giorno della revoca dell'incarico al sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, il ministro dell'Interno aveva parlato a lungo del tema dopo l'incontro al Viminale con i responsabili delle principali comunità per tossicodipendenti. Ospite di Lilli Gruber a 'Otto e mezzo', in serata, aveva commentato: su ...

11 : 46 | Salvini : "Via alla Guerra contro la cannabis - chiusi tre negozi" : 09.05.2019 - "E' in corso la chiusura di tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche". Lo ha annunciato Matteo Salvini durante un comizio a Pesar, ringraziando "le forze dell'ordine e la magistratura". Il vicepremier ha poi chiarito: "Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto".