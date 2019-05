Guccini | ' Salvini ascolta le mie canzoni? Anche Dante era letto da cani e porci'

Blastingnews

(Di venerdì 10 maggio 2019) Gli ultimi sondaggi raccontano come la Lega continui ad essere di gran lunga il maggiore partito italiano. Non è difficile capire che molto del successo del Carroccio risieda in una figura accentratrice come quella di Matteo. Un leader che non teme l'esposizione mediatica, ma che anzi la cerca andando a trattareargomenti che non sarebbero di sua competenza. Lo fa attraverso un'aggressiva strategia social, sfruttando i propri canali sceglie di rendere pubbliche quelle che sono le sue preferenze in tema gastronomico e persino quali programmi guarda o quale musica amare. C'è chi, però, come Francesco, per usare un eufemismo, non sembra fare i salti di gioia di fronte al fatto che il ministro dell'Interno abbia raccontato di essere un suo fan.non è preoccupato da un'onda fascistaè stato chiamato ad esprimersi sull'argomento, nel corso di una ...

