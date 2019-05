GTA Online : nuove missioni di recupero della Premium Deluxe : Questa settimana avrai molti modi per racimolare qualche soldo extra a Southern San Andreas e allo stesso tempo risparmiare su veicoli e proprietà di lusso. Simeon Yetarian ti ha osservato da vicino e ha bisogno del tuo aiuto per altri due lavoretti che ti garantiranno entrambi ricompense doppie. In più, approfitta dei bonus sulle missioni di vendita di Traffico d’armi, sulle gare per veicoli speciali e tanto ...

Ambiziosi i progetti di GTA 6 per l’online - le indiscrezioni al 5 maggio : A distanza di innumerevoli anni dalla release del predecessore, parlare oggigiorno di GTA 6 non sarebbe di certo un delitto. Sono trascorsi infatti sei anni da quando il quinto capitolo della serie ha fatto la sua comparsa sul mercato, e due sono state le generazioni di console a beneficiare di un gameplay capace di calamitare le attenzioni di milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo. Palese è poi che una delle feature più acclamate ...

GTA Online : Dollari tripli in tutte le missioni Sopravvivenza : Questa settimana tuffati in GTA ONLINE e ottieni GTA$ tripli in tutte le missioni Sopravvivenza fino all’8 maggio. Fai squadra in una delle 9 mappe Sopravvivenza disponibili nel menu Attività e cerca di spazzare via 10 ondate di nemici cambiando armamento a ogni round. Sopravvivi ai 10 round e ottieni ricompense ogni volta che ne completi uno. Oggi sono state aggiunte in GTA ONLINE tre nuove missioni di ...

GTA Online : Missione di Recupero della Premium Deluxe di Simeon : Gli attestati appesi al muro della sua concessionaria saranno anche pieni di errori, ma Simeon Yetarian fa sul serio ed è la prova che il sogno americano è ancora vivo e vegeto a Los Santos. Oggi, puoi affrontare le nuove missioni di Recupero della Premium Deluxe di Simeon andando alla sua concessionaria, accettandole tramite il tuo iFruit o cercando tra le missioni del menu Attività. Grazie alla misteriosa ...

GTA Online : La settimana delle ricompense doppie : Questa settimana riallaccia i rapporti con alcuni dei nomi meno raccomandabili di Los Santos. Fai una chiamata veloce a Gerald, Lamar, Ron, Trevor, Lester, Martin o Simeon dal tuo iFruit fino al 24 aprile e ottieni ricompense doppie in tutte le missioni ricevute dai contatti. Puoi affrontare queste missioni da solo o con la tua squadra e riceverai un bonus in GTA$ se le completi come membro di un gruppo. Nascosta all’interno ...

GTA Online : Settimana Lowrider - missioni con GTA$ doppi - sconti da Benny’s e molto altro! : Gli amanti delle auto e della personalizzazione potranno festeggiare questa Settimana con sconti e bonus sui contenuti di Lowrider. Questa Settimana, vai da Benny’s Original Motor Works per incontrare l’indaffarato Lamar Davis e ottenere ricompense doppie in tutte le otto missioni di Lowrider fino al 17 aprile. In “Mantieni il passo” il titolo dice già tutto: cerca di non scendere al di sotto di una ...

Disponibili nuovi sconti - ricompense - gare e molto altro in GTA 5 Online : Red Dead Redemption 2 e la sua controparte Online saranno anche le ultime proposte di Rockstar, tuttavia questo non significa che la compagnia non abbia intenzione di continuare a supportare a GTA 5 Online.Come riporta Gamingbolt, con l'ultimo aggiornamento, il team di sviluppo vuole assicurarsi che i giocatori non abbandonino il campo di battaglia virtuale del famoso free roaming, per questo sono state introdotte ricompense esclusive, bonus XP, ...

GTA Online : Ricompense triple GTA$ e RP doppi : Questa settimana in GTA Online, paracadudati dal Cargobob e fai incetta di GTA$ e RP tripli in Guerriglia motorizzata, una feroce lotta per la sopravvivenza in un’area che si restringe periodicamente ed è disseminata di letali giocattolini (da 2 a 4 squadre e fino a 28 giocatori). Se la tua sete di combattimenti su ruote non si è placata, ottieni GTA$ e RP doppi con altre due modalità: Vendetta su ...

GTA Online : Ricompense doppie per gare RC Bandito e al bersaglio : Questa settimana fatti strada al comando di un’orda telecomandata con Ricompense doppie su tutte le 15 gare per RC Bandito. O, se preferisci un approccio più diretto, fai squadra con un altro pazzo con la tua stessa visione delle cose e spara fino a raggiungere il primo posto nelle gare al bersaglio. Anche loro ti Ricompenseranno con GTA$ e RP doppi fino al 3 aprile. Inoltre, all’onestissimo ...

GTA Online : I bonus della settimana : Questa settimana scendi in pista e scatenati con le folli gare stunt di Southern San Andreas: sono previsti GTA$ e RP doppi in tutte le gare stunt e multiveicolo create da Rockstar. Chi preferisce rubare e rivendere i veicoli invece di guidarli, questa settimana, potrà guadagnare il 50% di GTA$ in più nelle missioni di vendita di Import/export. Anche la prova a tempo di questa settimana “Su per il ...