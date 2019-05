Grande Fratello | furiosa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro | ' Non sono una

Grande Fratello 2019 - Guendalina Tavassi contro Cristian Imparato : 'Comportamento grave' : 'Io ero entrata in Casa per spiegargli la situazione, ma Cristian ha iniziato a urlarmi contro, a inveire su di me e non mi ha dato modo di dire nulla di quello che avrei voluto', lo scontro durante ...

Grande Fratello - il dramma di Gaetano : perché sta per lasciare la casa del reality di Canale 5 : Altissima tensione e momenti drammatici nella casa del Grande Fratello: Gaetano, infatti, vorrebbe lasciare la casa del reality e lo ha detto agli altri inquilini. Non ha problemi personali, ma il concorrente napoletano pensa di aver già dato tutto e di aver parimenti già raccolto tutto dal GF, cond

Grande Fratello 16 - Francesca De André sempre più vicina a Gennaro : "Non posso andare oltre - devo capire che situazione ho fuori" : Nella casa del Grande Fratello 16, Francesca De André si sta legando sempre di più a Gennaro Lillio, come abbiamo visto durante il daytime andato in onda oggi su Canale 5. Nel confessionale, Francesca ha ammesso di essere in confusione, avvertendo la necessità di chiarire il prima possibile la propria situazione sentimentale, soprattutto dopo aver visto le foto ritraenti il fidanzato Giorgio in compagnia di un'altra ragazza davanti alla ...

Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente sbotta : “Non ce la faccio più” : Grande Fratello, Gaetano vuole andare via: le ultime news dalla Casa Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente napoletano, che vive a Milano, ha spiazzato i suoi coinquilini manifestando la voglia di abbandonare il gioco. Non ha grosse difficoltà a relazionarsi con il gruppo, anzi è ben integrato e molti gli sono vicino. Dunque […] L'articolo Gaetano Arena lascia il Grande Fratello? Il concorrente sbotta: “Non ce la ...

Grande Fratello - droga e sesso? Valentina Vignali querelata - disperata e in lacrime : Dopo le accuse piovute dalla casa del Grande Fratello, in cui la cestista professionista Valentina Vignali accusava l'ex fidanzato Stefano Laudoni di aver fatto uso di droghe e di aver intrattenuto più volte rapporti con transessuali arriva la risposta da parte di Laudoni. Quest'ultimo ha deciso di

Grande Fratello : tutti contro Mila Suarez. Leggi cosa é accaduto : Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello 2019 hanno avuto qualcosa da ridire su Mila Suarez, la veterana del televoto. Ormai ogni settimana viene mandata in nomination e, fino a questo momento, ha... L'articolo Grande Fratello: tutti contro Mila Suarez. Leggi cosa é accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello - Serena Rutelli scoppia a piangere per il fidanzato : La figlia di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli è fidanzata da un anno (ed è prossima alle nozze)

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali in lacrime. La querela dell'ex fidanzato Stefano Laudoni c'entra qualcosa? : Durante la giornata di ieri, Valentina Vignali, cestista, social influencer e concorrente del Grande Fratello 16, stando a numerosi commenti apparsi su Twitter, si è lasciata andare ad esternazioni gravi nei riguardi del suo ex fidanzato, il cestista Stefano Laudoni, che, per ovvi motivi, non riportiamo.Stefano Laudoni, tramite i propri profili ufficiali social, ha dichiarato di aver dato mandato al proprio avvocato di procedere per vie ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali in lacrime dopo il colloquio nel confessionale. IL VIDEO : Valentina Vignali finisce nell'occhio del ciclone. La cestista e concorrente del Grande Fratello ha ricevuto una diffida e una querela per le parole forti pronunciate sul suo ex fidanzato . dopo ...

Grande Fratello 16 - Martina litiga con Daniele : "Fai il grosso con me solo perché c'hai 30 anni!" (Video) : Durante la notte, Daniele Dal Moro e Martina Nasoni, due concorrenti del Grande Fratello 16, hanno nuovamente discusso.L'imprenditore veronese, infatti, ha accusato la giovane 21enne ternana di tenere comportamenti diversi a seconda della persona che ha davanti e di dire cose sul suo conto non corrispondenti al vero.prosegui la letturaGrande Fratello 16, Martina litiga con Daniele: "Fai il grosso con me solo perché c'hai 30 anni!" (Video) ...

Michael Terlizzi fa una nuova confessione al Grande Fratello : Grande Fratello 16: Michael Terlizzi parla di un momento di crisi Il confronto con Mila Suarez nella notte ha portato a galla un nuovo retroscena su Michael Terlizzi al Grande Fratello. Il figlio dell’ex naufrago ha voluto spiegare alla modella il motivo della sua nomination, pur sottolineando di non avere nulla contro di lei. Michael ha ammesso di esser stato molto male durante la prima settimana di reality, confessando di aver avuto un ...

Grande Fratello - Mila attaccata da tutti i concorrenti : lei senza parole : Gf 16 news, Mila Suarez presa di nuovo di mira: ecco cos’è successo Ancora una volta i concorrenti del Grande Fratello 2019 hanno avuto qualcosa da ridire su Mila Suarez, la veterana del televoto. Ormai ogni settimana viene mandata in nomination e, fino a questo momento, ha superato tutte le sfide. Il pubblico a casa […] L'articolo Grande Fratello, Mila attaccata da tutti i concorrenti: lei senza parole proviene da Gossip e Tv.

Grande Fratello : é finita tra Daniele e Martina? I due hanno avuto un confronto… : Cosa sta succedendo tra Martina e Daniele del Gf 16? Il ragazzo ha sempre avuto dubbi sulla sua quasi-fidanzata conosciuta nella Casa più spiata d’Italia: la ritiene fin troppo piccola per lui, ma comunque... L'articolo Grande Fratello: é finita tra Daniele e Martina? I due hanno avuto un confronto… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello 16 : Simone di Matteo - amico di Tina Cipollari - contro Roger Garth : "Nauseante - da querela" : C'è aria di scontro fra Tina Cipollari e Roger Garth, opinionista fisso dei salotti di Barbara d'Urso, che proprio in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 è intervenuto per commentare le polemiche che riguardano i messaggi di uno dei figli della vamp e del concorrente del Grande Fratello 16 Kikò Nalli sulla nuova compagna del padre, l'ex-inquilina del reality Ambra.L'opinionista ha sospettato che i messaggi del figlio dodicenne della ...