Grande Fratello | é finita tra Daniele e Martina? I due hanno avuto un confronto…

Grande Fratello 16 : Simone di Matteo - amico di Tina Cipollari - contro Roger Garth : "Nauseante - da querela" : C'è aria di scontro fra Tina Cipollari e Roger Garth, opinionista fisso dei salotti di Barbara d'Urso, che proprio in una delle ultime puntate di Pomeriggio 5 è intervenuto per commentare le polemiche che riguardano i messaggi di uno dei figli della vamp e del concorrente del Grande Fratello 16 Kikò Nalli sulla nuova compagna del padre, l'ex-inquilina del reality Ambra.L'opinionista ha sospettato che i messaggi del figlio dodicenne della ...

Grande Fratello - Gaetano fa dietrofront con Erica dopo il bacio : dopo essere apparsa in atteggiamenti molto complici con il coinquilino Gianmarco Onestin i, la biondissima Erica Piamonte del Grande Fratello è tornata al centro del gossip, per via di alcuni presunti ...

Grande Fratello 2019 - Erica Piamonte e Gaetano Arena sempre più hot sotto le coperte : «Non ce la faccio - sei pazzo» : Atmosfera sempre più incandescente al Grande Fratello. Dopo i primi baci di ieri, la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena sta diventando incontenibile. Se per il...

Grande Fratello - bacio tra Erica e Gaetano ma qualcosa non va. Il grossissimo "problema" : Il Grande Fratello non fa che regalare la nascita di continue, e sempre diverse, coppie, dopo Daniele e Martina e Ambra e Kikò questa è la volta di Erica e Gaetano. Di ufficiale non c'è nulla, tra i due c'è stata attrazione fin dall'inizio ma né lei né lui si erano mai sbilanciati, lei preoccupata d

Grande Fratello 16 - Francesca de Andrè attacca Rosi Zamboni : "Sei una donnucola da 2 euro e 50" : Francesca de Andrè è nel pieno della crisi dopo aver visto le foto del suo attuale fidanzato Giorgio Tambellini in compagnia dell'influencer Rosi Zamboni durante il prime time del GF16 lunedì sera. Il nervosismo lascia spazio agli sfoghi, durante una conversazione in giardino fra la ragazza e Micheal Terlizzi, la vicenda esce nuovamente allo scoperto quando lui dice: "Io ho sentito che loro due sono stati visti anche in discoteca".La ...

Grande Fratello : Valentina Vignali citata in tribunale dall'ex Stefano per diffamazione : L'ex fidanzato di Valentina Vignali, Stefano Laudoni ha fatto sapere sui social di aver querelato la Vignali a causa di alcune frasi diffamatorie nei suoi confronti, enunciate da quando fa parte del Grane Fratello. Pare infatti che Valentina avrebbe riferito ai suoi coinquilini che l’ex fidanzato faceva uso di sostanze stupefacenti e che frequentava transessuali. GF 16: Valentina Vignali fa infuriare l'ex fidanzato Stefano Laudoni Durante questa ...

Grande Fratello 2019 - Valentina Vignali nei guai. L'ex Stefano Laudoni : 'Calunnie - affermazioni gravi. Procedo per vie legali' : Stare nella casa del Grande Fratello 2019 non è facile e ne sa qualcosa Valentina Vignali . La cestista e star di Instagram infatti è stata prima su Twitter e ora L'ex fidanzato, Stefano Laudoni , ha ...

Grande Fratello : scatta la passione tra Erica Piamonte e Gaetano Arena - la confessione della gieffina : I due gieffini si baciano, poi il ragazzo confessa: "Ha un potenziale molto alto ma il suo atteggiamento rovina tutto".

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro : coccole hot nel letto. Una foto lo dimostra : «Si è eccitato» : Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si scambiano coccole hot nel letto. E un particolare piccante non sfugge ai fan. Il frame “incriminato” fa il giro del web. Ma andiamo con ordine. Durante la diretta di lunedì sera, Francesca De Andrè avrebbe scoperto un presunto tradimento del fidanzato Giorgio. Nel frattempo, il tradimento sarebbe stato smentito dal diretto interessato tramite la sorella di Francesca, Fabrizia. ...

Grande Fratello - Francesca De Andrè e Gennaro : coccole hot nel letto. Una foto lo dimostra : «Si è eccitato» : Grande Fratello, Francesca De Andrè e Gennaro Lillio si scambiano coccole hot nel letto. E un particolare piccante non sfugge ai fan. Il frame "incriminato" fa il giro del web. Ma...

Grande Fratello Vip : Federica Panicucci sostituisce la Blasi? : Federica Panicucci alla conduzione del GF Vip 4 al posto di Ilary Blasi? L’indiscrezione Questo pare essere un periodo di grandi cambiamenti in casa Mediaset. Difatti qualche ora fa sono circolati dei rumor inerenti al fatto che il prossimo Autunno Ilary Blasi potrebbe condurre la seconda edizione di Temptation Island Vip, mentre Alessia Marcuzzi potrebbe approdare al talent show Music Farm. Ci saranno presto conferme o smentite a tal ...

Federica Panicucci nuova conduttrice del Grande Fratello Vip? Il gossip : Federica Panicucci prende il posto di Ilary Blasi? Secondo quanto riportato dal settimanale Oggi, questo sarebbe un periodo molto positivo per Federica Panicucci. La conduttrice di Mattino 5 infatti è stata confermata alla conduzione del suo contenitore mattutino per la prossima stagione. Ma non finisce qui: perchè la Panicucci potrebbe essere una delle possibili candidate […] L'articolo Federica Panicucci nuova conduttrice del Grande ...

Grande Fratello - si va dal giudice. Cocaina e trans - un'altra bomba : Valentina Vignali rovinata? : Può costare carissimo a Valentina Vignali lo sfogo in diretta al Grande Fratello sul suo ex fidanzato Stefano Laudoni. Già pochi minuti prima di entrare nella casa del reality di Canale 5, la giocatrice di basket e star di Instagram aveva rivelato a Barbara D'Urso il dolore e l'umiliazione per il tr

Grande Fratello 16 : Gennaro Lillio e Mila Suarez si riavvicinano : Mila Suarez e Gennaro Lillio si chiariscono al Grande Fratello La notte ha portato un riavvicinamento importante nella casa del Grande Fratello, quello tra Mila Suarez e Gennaro Lillio. I due concorrenti del GF 16 si sono confrontati a lungo in giardino nelle prime ore del mattino con lo scopo di riappacificarsi. La storia d’amore mai decollata e l’avvicinamento del partenopeo a Francesca De Andrè in queste settimane, hanno di ...