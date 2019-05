Gran Bretagna | in aumento produzione industriale e manifattura

Gran Bretagna - deficit commerciale cala a 13 - 6 miliardi di sterline : Scende il deficit complessivo della bilancia commerciale della Gran Bretagna. Il disavanzo cala infatti a -13,6 miliardi di sterline nel mese di marzo dai -14,4 miliardi di febbraio. Le attese degli ...

Gran Bretagna - Germania e Francia contro le nuove sanzioni USA all'Iran - : Le tre potenze respingono anche l'ultimatum imposto da Teheran sull'accordo sul nucleare. I tre membri europei dell'ONU Gran Bretagna, Germania e Francia si sono espressi contro alle nuove sanzioni ...

Motomondiale : il Gran Premio di Gran Bretagna si correrà a Silverstone fino al 2021 : L’annuncio era atteso da tempo e quest’oggi è finalmente arrivato: il Gran Premio di Gran Bretagna, valevole per il Motomondiale, si disputerà sulla pista di Silverstone fino al 2021. La pista ospiterà sicuramente le prossime tre edizioni della tappa britannica del massimo campionato motociclistico al mondo, confermandosi così uno degli appuntamenti con più tradizione dell’intero calendario. Oltre al rinnovo contrattuale, è ...

Gran Bretagna. E' nato il nuovo Royal Baby : Il duca e la duchessa di Sussex, Ap . «Sono molto felice di annunciare che Meghan ed io abbiamo avuto un bambino, un bambino in ottima salute». Con queste parole, il principe Harry, duca di Sussex, ha ...

L'"imam del terrore" torna in libertà. Polemica in Gran Bretagna : Nel Regno Unito , Anjem Choudary, soprannominato dai media locali l' ' imam del terrore ' , è da poco tornato in libertà . Egli, condannato nel 2016 dalla giustizia britannica a cinque anni e sei mesi ...

SPILLO/ L'emergenza climatica - a uso mediatico - della Gran Bretagna : Il Parlamento inglese ha approvato l'altro giorno una mozione di Jeremy Corbin con cui si riconosce un'emergenza climatica nel Paese

Gran Bretagna - valanga anti-Tories alle amministrative. Giù anche il Labour : LONDRA - Effetto Brexit sulle elezioni amministrative in Gran Bretagna. Gli elettori hanno punito sia il partito conservatore al potere che i laburisti all'opposizione. I liberaldemocratici e i Verdi, ...

In Gran Bretagna i gamberi di fiume sono “fatti” di cocaina : (foto: Mark Yokoyama/Flickr) I gamberi di fiume del Regno Unito sono “fatti”. Uno studio del King’s College di Londra e dell’Università del Suffolks ha analizzato la presenza di ben 107 sostanze chimiche nelle acque superficiali e all’interno di Gammarus pulex, una specie di crostaceo d’acqua dolce. I ricercatori hanno scoperto che le sostanze più diffuse nei corsi d’acqua britannici, anche in aree non ...

Gran Bretagna. Fuga di notizie su Huawei - May licenzia il ministro della Difesa : L'addio di Gavin Williamson al governo di Theresa May, Ansa, . Gavin Williamson, ormai ex ministro della Difesa britannico licenziato da Theresa May il Primo maggio con l'accusa di aver diffuso ...

Stupro : in Gran Bretagna la polizia vuole l’accesso ai cellulari delle vittime : Le vittime di Stupro in Gran Bretagna e in Galles dovranno consegnare i loro cellulari alla polizia affinché gli investigatori possano accedere ai loro messaggi, e-mail, fotografie e post: pena il rischio di un’archiviazione delle indagini. La nuova direttiva varata da polizia e procura della Corona, seppur molto sostenuta dalle forze dell’ordine perché sarebbe utile nella raccolta delle prove, è diventata tema di forti discussioni ...

Gran Bretagna - nel 2020 arriva la pillola per combattere l'obesità : Da anni la ricerca medica è al lavoro per trovare una cura contro l'obesità, malattia tra le più diffuse nel mondo occidentale e legata non solo a uno stile di vita poco sano, ma anche al metabolismo delle persone. Da tempo, infatti, si è scoperto che l'obesità può dipendere anche dalla predisposizione genetica degli individui. Per questo motivo, non basta cambiare alimentazione e fare sport per tornare ad avere un peso normale.Di recente, il ...

Huawei potrebbe partecipare alla rete 5G in Gran Bretagna : ... tecnologia che prevede il trasferimento di dati praticamente in tempo reale, destinata a diventare nodo centrale dell'economia europea in settori strategici per lo sviluppo delle smart city come l'...

Siria : via dal paese le truppe di Gran Bretagna - USA - Turchia e Francia - : Il Ministero della Difesa Siriano ha dichiarato che tutte le questioni politiche devono essere risolte senza la partecipazione dei governi esteri. L'abbandono dei territori Siriani da parte delle ...