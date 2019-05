Gp Spagna | Binotto | ' Qui non ci giochiamo tutto'

Mattia Binotto F1 - GP Spagna 2019 : “Non ci giochiamo tutto a Barcellona! Bisogna sviluppare la macchina” : Venerdì molto difficile per la Ferrari che non è riuscita a brillare durante le prove libere del GP Spagna 2019 , quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse hanno infatti faticato sia in simulazione qualifica che sul passo gara, palesando un ritardo importante nei confronti delle Mercedes che sembrano volare. I tanti aggiornamenti portati a Barcellona e la nuova power unit non sembrano aver aiutato Sebastian Vettel e Charles Leclerc anche se siamo ...

Formula 1 – Dominio Mercedes - la Ferrari non ci sta : Binotto annuncia importanti novità per il Gp di Spagna : La Ferrari in Spagna con importanti novità: l’annuncio di Binotto alla vigilia del quinto round stagionale Dopo quattro doppiette consecutive della Mercedes, la Ferrari arriva al prossimo appuntamento della stagione, il Gp di Spagna, con importanti novità, che potrebbero finalmente mettere in difficoltà i loro rivali. Il team di Maranello si sposta al Montmelò motivato a far bene e riscattarsi dalle prime gare non all’altezza ...