Gp di Spagna | le Ferrari inseguono Bottas nelle prime libere

Gp di Spagna - prove libere : Mercedes in testa - ma la Ferrari c'è : Il leader della classifica Valtteri Bottas è stato il più veloce nella prima sessione di prove libere del Gp di Spagna. Al volante della Mercedes, il pilota finlandese ha chiuso in 1'17''951 davanti ...

VIDEO Tutte le novità della Ferrari per GP Spagna : nuovo cofano motore - rivoluzionate le ali e modifiche aerodinamiche : La Ferrari ha portato tantissime novità a Barcellona dove nel weekend si disputerà il GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Le Rosse sono reduci da quattro uscite molto complicate e hanno assistito da lontano alle quattro doppiette della Mercedes, la Scuderia di Maranello vuole invertire la rotta e proprio per questo motivo si è presentata al Montmelò con molteplici upgrade tecnici che dovrebbero permettere a Sebastian Vettel e Charles ...

F1 - Risultati e Classifiche GP Spagna 2019 : prove libere 1. Bottas davanti a tutti - Ferrari vicine : Valtteri Bottas ha realizzato il miglior tempo nelle prove libere 1 del GP Spagna 2019, quinta tappa del Mondiale F1. Il pilota della Mercedes, attuale leader della classifica generale, ha stampato il crono di 1:17.951 e ha così avuto la meglio nei confronti delle due Ferrari. Le Rosse hanno comunque risposto presente dopo quattro uscite negative anche se sono costrette a inseguire fin da subito: Sebastian Vettel è secondo a 0.115, Charles ...

LIVE F1 - GP Spagna 2019 in DIRETTA : prove libere 1 - Ferrari in pista con il nuovo motore evoluto : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE delle prove libere 1 del GP di Spagna 2019, quinto round del Mondiale di Formula Uno. Sul tracciato del Montmeló assisteremo ad un turno importante perché sfruttato dai team e dai piloti per iniziare a prendere confidenza con la pista e definire gli assetti in vista delle qualifiche di domani e della gara di domenica. La Ferrari è già con le spalle al muro. La Rossa è reduce da risultati al di sotto ...

F1 - GP Spagna 2019 : sarà la “solita” super Ferrari nelle prove libere? Un film visto e rivisto (da cambiare) : La conferenza stampa di questo pomeriggio ha aperto ufficialmente il ventinovesimo capitolo catalano del GP di Spagna 2019, valido come quinta tappa del Mondiale di F1. Il circuito di Montmelò, ospita infatti il massimo circuito automobilistico ininterrottamente dal 1991 ed è sicuramente uno dei più conosciuti da tutti i piloti in quanto sede dei consueti test pre stagionali; i team vi arrivano quindi avendo già avuto la possibilità di girare ...

Formula 1 - GP Spagna - Bottas : 'Mercedes e Ferrari vicine in termini di prestazioni' : Vallteri Bottas nella conferenza stampa del giovedì che inaugura il quinto appuntamento della Formula 1 parla delle ottime prestazioni ottenute in queste prime quattro gare del Mondiale: "Ci sono ...

VIDEO Sebastian Vettel - GP Spagna 2019 : “Dentro di noi sappiamo che la Ferrari è forte” : Sebastian Vettel è apparso molto carico e deciso nella conferenza stampa del Gran Premio di Spagna 2019 di Formula Uno. Il pilota della Ferrari ha lanciato la sfida alle Mercedes, che hanno dominato questa prima parte della stagione, ed è sicuro che gli aggiornamenti portati a Barcellona porteranno la Rossa a lottare per la vittoria e soprattutto a salire sul gradino più alto del podio. VIDEO Sebastian Vettel CONFERENZA STAMPA GP Spagna ...

Valtteri Bottas F1 - GP Spagna 2019 : “Sono migliorato grazie al lavoro. A livello di prestazioni la Ferrari è vicina” : Se qualcuno si fosse aspettato Valtteri Bottas in vetta al Mondiale 2019 di Formula Uno avrebbe mentito spudoratamente. E, invece, è la realtà di questo campionato, dai forti tratti argentati della Mercedes. Le quattro doppiette della scuderia di Brackley hanno permesso al finlandese, vincitore in Australia e in Azerbaijan, e al britannico Lewis Hamilton di dominare la scena nella classifica dei piloti. Solo un punto separa i due (87 vs 86) e ...

Formula 1 - GP Spagna : a Barcellona l'ultima vittoria di Fernando Alonso in Ferrari : GP Spagna 2013: E' l'ultima vittoria della Ferrari a Barcellona ma anche l'ultimo successo in F1 di Fernando Alonso . Se qualcuno avesse previsto entrambe le cose quel 12 maggio di 6 anni fa, dopo una ...

F1 - GP Spagna 2019 : la Ferrari deve vincere - Sebastian Vettel vuole sfatare il tabù al Montmeló con la Rossa : “vincere non è importante, è l’unica cosa che conta“. Una frase che riecheggia in un campo da calcio, noto agli appassionati e ai tifosi di una compagine con strisce bianche e nere. In questo caso, però, parliamo di macchine, parliamo di Formula Uno. Nel prossimo weekend, al Montmeló (Spagna), la Ferrari non ha scelta, deve imporsi. Sul circuito catalano, conosciuto a menadito dai team perché sede dei test pre-stagionali, la ...

In Spagna vietato sbagliare - la Ferrari ci riprova : Il Mondiale di Formula 1 sbarca in Europa, ritrovandosi sul circuito catalano dove aveva aperto il suo 2019 ma in una situazione ben diversa da quella prospettata dai test invernali, dominati dalla Ferrari. Il pallino e' invece saldamente nella mani della Mercedes e la gara di Barcellona, pur con davanti ancora 17 prove, si puo' gia' considerare uno spartiacque per la stagione della Rossa che, per ammissione del suo a.d., Louis Camilleri, e' ...

F1 - GP Spagna 2019 : Sebastian Vettel è ancora un top driver? Serve una svolta o il rapporto con la Ferrari rischia di compromettersi… : La Ferrari ha bisogno di un leader, la Ferrari ha bisogno di un condottiero. Lo si è detto in tutte le salse, anche rimpiangendo i tempi del tedesco Michael Schumacher. In quest’ultimo caso il canadese Jacques Villeneuve avrebbe però qualcosa da dire. Vero è che la sensazione di una “Stella polare” mancante c’è, oltre al problema primario di una Ferrari capricciosa ed enigmatica. Siamo alla vigilia del quinto round del ...

Formula 1 - Ferrari cambia tutto per la Spagna. Motore - aerodinamica e perfino l'olio : Barcellona, Spagna,, 8 maggio 2019 - Una versione evoluta del Motore. Una manciata di cavalli in più, nella speranza di sorpassare la Mercedes.Nel giorno in cui la Borsa saluta con un robusto rialzo i ...

F1 - GP Spagna 2019 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari - Mercedes e Red Bull. Analisi e possibili strategie : Manca davvero poco al quinto appuntamento del Mondiale 2019 di F1, il GP di Spagna che si correrà in Catalogna, su uno dei circuiti dove le velocità massime raggiunte sono tra le più basse (per un tracciato non cittadino) a causa del grande carico aerodinamico richiesto nei due settori conclusivi. Proprio in questa direzione di generare carico e aderenza, la Ferrari ha deciso di proporre per l’occasione delle significative modifiche su ...