Gossip Girl reboot in arrivo? Blair | Leighton Meester risponde

Chace Crawford ha spiegato perché trova difficile staccarsi da “Gossip Girl” : AKA Nate Archibald The post Chace Crawford ha spiegato perché trova difficile staccarsi da “Gossip Girl” appeared first on News Mtv Italia.

Blake Lively è incinta : terzo figlio per la star di Gossip Girl e Ryan Reynolds : Sembrava il famoso Pikachu quello sotto braccio a Ryan Reynolds e invece era la bella Blake Lively di nuovo incinta. A parte gli scherzi e le battute che in queste ore stanno correndo sui social, sembra proprio che nessuno si aspettasse di vedere la star di Gossip Girl di nuovo incinta quando ieri sera si è preparato per la première di Pokémon: Detective Pikachu, ma così è stato. Quando Blake Lively e Ryan Reynolds si sono presentati sul red ...

Belen incinta? Il Gossip impazza dopo l’ultimo video postato dalla showgirl : Belen incinta? Quella mano sulla pancia e gli sguardi complici con Stefano De Martino che fanno esplodere il gossip Il gossip intorno a Stefano De Martino e Belen Rodriguez non si placa. Da quando i due sono tornati insieme gli sguardi di tutti sono rimasti puntati su di loro. Ai fan della coppia, specie a […] L'articolo Belen incinta? Il gossip impazza dopo l’ultimo video postato dalla showgirl proviene da gossip e Tv.

Leighton Meester di Gossip Girl arriva in The Orville : Ovvero all'anno in cui Leighton Meester, per la cronaca, diede alla luce la primogenita, Arlo Day Brody, avuta dal marito Adam Brody , l'ex Seth Cohen di The O.C.,. Un po' anche perché stava per ...

Belen Rodriguez/ Addio al Gossip : la nuova vita della showgirl : Belen Rodriguez dice Addio al gossip e volta pagina: la showgirl argentina si concentra su se stessa e annuncia ai fan la nuova sfida professionale.