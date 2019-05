Golf | Eurotour – Matthew Jordan leadership e record al Betfred British Masters

Golf - a Eurotour 2 tornei per disabili : Questo è uno sport per tutti che crea anche grandi benefici alla salute. E' solo un punto di partenza, nei prossimi mesi sono certo potremo annunciare altre iniziative di questo tipo e valore.

Golf - Eurotour – Otto azzurri al British Masters : Eddie Pepperell difende il titolo : Tutto pronto per il British Masters. Otto gli azzurri in gara, pronti a strappare il titolo a Eddie Pepperell L’European Tour propone uno dei tornei di lunga tradizione nel calendario, il Betfred British Masters (9-12 maggio), che avrà luogo sul percorso dell’Hillside Golf Club a Southport in Inghilterra. Otto i giocatori italiani in gara: Edoardo Molinari, Lorenzo Gagli, Nino Bertasio, Guido Migliozzi, Renato Paratore, Andrea Pavan, ...

Golf - Eurotour – Benjamin Herbert prende il largo ad un giro dal termine del Volvo China Open : Benjamin Herbert al comando del Volvo China Open: il francese precede di tre colpi Mikko Korhonen e Jorge Campillo. Perde terreno Ashun Wu Il francese Benjamin Hebert, leader con 199 (67 68 64, -17) colpi, ha preso il largo a un giro dal termine del Volvo China Open (European Tour), dove Guido Milgiozzi è 52° con 212 (73 68 71, -4). Sul tracciato del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina, il 32enne di Brive prova a ...

Golf - Eurotour – Ashun Wu al comando del Volvo China Open : Ashun Wu al comando del Volvo China Open: il cinese ha due colpi di vantaggio su Tapio Pulkkanen. Out al taglio Paratore e Pavan Il cinese Ashun Wu, uno dei due più attesi giocatori di casa, ha decisamente attaccato con un 65 (-7) e ha preso il comando con 131 (66 65, -13) colpi nel Volvo China Open (European Tour), in svolgimento sul percorso del Tradition at Wolong Valley (par 72) a Chengdu in Cina. Ha recuperato ben 60 posizioni Guido ...