Gli elettori sudafricani hanno dato un’altra occasione all’Anc 

Gli elettori vogliono cambiare - anche se non sanno cosa e come : La scienza demoscopica ha molto affinato col tempo i suoi strumenti, ma il margine di imprevedibilità resta molto alto. Da un punto di vista filosofico, si potrebbe dire che ciò è un bene: significa ...

Europee - da Trenitalia ad Alitalia : sconti aGli elettori fuori sede su treni - aerei e autostrade : treni, traghetti e aerei scontati per i fuori sede che tornano a casa per votare. L’appuntamento è quello delle Europee del 26 maggio, stesso giorno in cui si voterà in oltre 3800 comuni italiani e per il rinnovo del consiglio regionale del Piemonte e del suo presidente. Guardando ai treni, l’agevolazione “Viaggi degli elettori” trenitalia prevede sconti del 70% sulle Frecce e del 60% sui treni regionali, in Standard o seconda ...

Elezioni europee : offerte Trenitalia e Italo per Gli elettori - sconti fino al 70% : In data 26 maggio 2019 si svolgeranno le Elezioni europee. I cittadini saranno chiamati alle urne per rinnovare i deputati italiani del Parlamento UE. Oltre alle consultazioni per la scelta dei 76 europarlamentari, si eleggerà il sindaco in oltre 3.800 comuni italiani nella stessa giornata. In occasione della tornata elettorale, Trenitalia e Italo hanno proposto agevolazioni per chi andrà a votare. Si potrà usufruire di sconti fino al 70% per ...

Sondaggi - Lega perde quasi un punto. Sale M5s. Ixè : “55% deGli elettori del Carroccio chiede passo indietro di Siri” : La Lega perde quasi un punto percentuale in una settimana, mentre i 5 Stelle lo guadagnano. Questo l’esito dell’ultimo Sondaggio del lunedì Swg per il Tg La7. Il primo partito italiano cala dal 31,6% al 30,7% nella settimana in cui il presidente Conte ha annunciato di voler portare una proposta di revoca dell’incarico ad Armando Siri nel prossimo Consiglio dei ministri. Proprio il caso Siri divide gli elettori della Lega dalla ...

Sondaggi - per Gli elettori leghisti Salvini dovrebbe tornare con Forza Italia : Gli elettori della Lega vogliono che Salvini torni all'alleanza con Forza Italia. A sostenerlo è il Sondaggio per la puntata di 'Porta a Porta' in onda stasera. Euromedia research e Istituto Piepoli ...

Sondaggi - Lega resta prima. M5s ha un punto più del Pd. Per il 48% deGli elettori il governo dura anche dopo le europee : La Lega resta il primo partito, il Movimento 5 stelle continua ad essere sopra al Pd. Il governo, invece, incassa il gradimento del 43% degli elettori. Per la maggioranza, tra l’altro, l’esecutivo sopravviverà alle elezioni europee. È quello che emerge da un Sondaggio di Emg Acqua presentato oggi ad Agorà, su Raitre. Il Carroccio è stabile sopra i trenta punti percentuali: è 32,2%, in crescita dello 0,9% rispetto alla settimana ...

Svolta M5s : pro euro il 53% deGli elettori. Solo nella Lega vincono i no-euro : Le strategie populiste sono cambiate e una delle ragioni è che gli italiani nel loro complesso non ne vogliono sapere di abbandonare l’euro, come i greci e come i francesi. Anche gli slogan contro la moneta unica e l’europa iniziano a perdere di appeal, con alcune eccezioni: quasi 9 elettori leghisti su 10 reputano negativa l’appartenenza alla Ue...

Elezioni europee - Corradino Mineo e Matteo Ianniti a Messina : 'La Sinistra per riportare al voto Gli elettori delusi dal M5S' : Che si batta per un salario minimo europeo, per un fondo comunitario contro le disuguaglianze, e che si impegni per un Green New Deal, la necessaria riconversione economica dell'economia, che darebbe ...

Renzi : "Gli elettori di Lega e M5S sono stati truffati" : L'ex Premier ed ex segretario del PD Matteo Renzi oggi ha scritto un post sui suoi account social in cui pone "tre fatti e una domanda" (questo è proprio il "titolo" del post). In particolare fa riferimento a delle affermazioni che gli attuali vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio hanno fatto durante la campagna elettorale dello scorso anno e che sono stati in qualche modo modificati, se non addirittura ribaltati, negli ultimi mesi. ...

L’intelligenza artificiale spaventa gli americani : per il 57% deGli elettori è una minaccia : Secondo un sondaggio condotto da ScottRasmussen.com, per il 57% degli elettori statunitensi l’intelligenza artificiale rappresenta in qualche modo una minaccia per la razza umana, mentre per il 16% è una minaccia molto seria. Gli elettori più giovani sono più preoccupati rispetto agli elettori con oltre 50 anni, e i repubblicani lo sono poco di più rispetto a democratici e indipendenti. L'articolo L’intelligenza artificiale spaventa ...

Parola d'ordine - non reagire. Salvini ai suoi : "Sono solo provocazioni - Gli elettori premiano noi" : "provocazioni. Sono solo provocazioni, anche la legge sul conflitto di interessi lo è". Matteo Salvini legge le interviste di Luigi Di Maio e Giuseppe Conte, ripensa alle ultime quarantotto ore, al gelo che passa tra lui e il vicepremier M5s, e chiama i suoi fedelissimi invitando tutti a non reagire alle polemiche.La corda viene tirata sempre di più. Anche il presidente del Consiglio scende in campo per arginare il ministro ...

Festini hard con ragazze romene per 'convincere' Gli elettori : condannati ex vicesindaco e assessore : Tre anni e tre mesi ciascuno ad Antonio Greco e Cosimo Presicce , rispettivamente di 56 e 54 anni, ex vicesindaco ed ex assessore a Porto Cesareo. Il giudice monocratico Annalisa De Benedictis ha ...

Tre elettori su 4 voGliono più donne leader : La presenza di un leader capace e riconosciuto è un elemento essenziale per il successo elettorale di qualsiasi forza politica. Nessun programma politico, per quanto attrattivo e convincente, e nessuna macchina comunicativa, per quanto efficace, possono funzionare bene e portare adeguato consenso, in assenza di un leader in grado di attrarre gli elettori.Per questi motivi, peraltro ampiamente illustrati e articolati nella letteratura scientifica ...

Sondaggi politici - Gli italiani hanno poca fiducia nel governo : critici anche elettori M5s e Lega : Un Sondaggio condotto da Winpoll evidenzia lo scarso grado di fiducia degli italiani nel governo: giudizio negativo da più del 50% degli intervistati. Scarsa fiducia anche tra gli elettori delle due forze di maggioranza, Lega e Movimento 5 Stelle, che sembrano esprimere scetticismo sull'esecutivo. Nelle intenzioni di voto vola il Carroccio, quasi al 36%.Continua a leggere