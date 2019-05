Giulio Regeni | la sua mamma e Roberto Vecchioni

Caso Regeni - la lettera dei genitori di Giulio al presidente egiziano Al Sisi : I genitori di Giulio Regeni hanno scritto su 'la Repubblica' un appello al presidente egiziano: "Consegni i cinque indagati alla giustizia italiana, permetta ai nostri procuratori di interrogarli, dimostri al mondo che la osserva che lei non ha nulla da nascondere. Lei ha il privilegio e l'occasione di fare giustizia, sprecarli sarebbe imperdonabile"Continua a leggere

Giulio Regeni - la madre attacca Roberto Vecchioni : "Non servono canzoni su mio figlio" : "Non servono canzoni su mio figlio, come quella di un noto cantante settantenne, ma azioni e gesti che aiutino davvero la verità". Paola Regeni parla così al Salone del Libro di Torino . E l'affondo ...

Salone libro Torino : Paola e Claudio Regeni inaugurano la kermesse nel nome di Giulio : Nei giorni in cui si è discusso di antifascismo, coloro che oggi in Italia possono dire di conoscere da vicino il fascismo, per averlo subito sulla loro pelle, sono Paola e Claudio Regeni, i genitori di Giulio. Assassinato da un regime autoritario, che lo ha sequestrato, torturato e infine ha fanno in ogni modo di nascondere la verità e proteggere i colpevoli.Continua a leggere

Giulio Regeni - il supertestimone aggiunge un pezzo di verità sulla morte. Ma sono ancora molti i buchi neri su cui far luce : Un passo in avanti verso la verità. Ma un solo tassello non basta a ricostruire per intero il mosaico che ha per soggetto il rapimento e la morte di Giulio Regeni, il cittadino italiano ucciso in Egitto all’inizio del 2016, e soprattutto a delinearne motivi e responsabilità. La testimonianza di un uomo che avrebbe ascoltato un funzionario della Amn el-Dawla (l’agenzia di sicurezza nazionale che fa capo al Ministero ...

C’è una svolta nelle indagini sull’omicidio di Giulio Regeni : Una fiaccolata in ricordo di Giulio Regeni (foto: Stefano Montesi – Corbis/Getty Images) Dopo anni di depistaggi, le indagini sull’omicidio di Giulio Regeni, il ricercatore italiano 28enne torturato e ucciso al Cairo, in Egitto, in circostanze mai chiarite nel gennaio del 2016, sembrano essere arrivate a una svolta. Una persona al momento senza nome avrebbe dichiarato ad Alessandra Ballerini, legale della famiglia Regeni, e ai ...