Giro d' Italia | settima tappa Vasto-L' Aquila | percorso adatto ai corridori scattisti

(Di venerdì 10 maggio 2019) Venerdì 17 maggio 2019 si correrà la 7ªdel 102°d’. Si tratta della frazione-L’di 185 Km. Ilche attenderà isarà impegnativo, specie nella seconda parte, quando si salirà sull’altopiano abruzzese. Diversi saliscendi, con tratti in salita duri, caratterizzeranno il finale verso il capoluogo di regione. La corsa rosa toccherà le terre colpite dal sisma nell’aprile 2009. A 10 anni di distanza da quel tragico terremoto, si transiterà da questi luoghi per porre sotto i riflettori la situazione, che non è ancora completamente in ordine: così ha dichiarato il direttore Mauro Vegni. Ild’è arrivato a L’nell’edizione del 2010: a trionfare fu Evgenij Petrov nell’11ªcon partenza da Lucera. Alle sue spalle si piazzarono l’abruzzese Dario Cataldo e Carlos Sastre. Nel 2005, invece, al termine della 5ªcon partenza da ...

