Giro d’Italia 2019 | prima tappa Bologna-Bologna Orario d’inizio e come vederla in tv e

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Tutto pronto per la partenza deld’Italia. Nella giornata di domani, sabato 11 maggio, andrà infatti in scena la cronometro individuale diche aprirà la 102a edizione della Corsa Rosa e segnerà l’inizio della lotta per il successo. Gli occhi dei tifosi italiani saranno puntati soprattutto su Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), ma tra le stelle che nobiliteranno l’appuntamento e daranno sicuramente battaglia nelle tre settimane impossibile non citare almeno l’olandese Tom Dumoulin (Sunweb) e il britannico Simon Yates (Mitchelton-Scott). Il tracciato della frazione inaugurale misurerà soltanto 8.0 km, ma le insidie non mancheranno e la classifica potrebbe già riservare qualche sorpresa. Nella parte finale infatti il percorso salirà fino al Santuario di San Luca (2.1 km al 9.7% di pendenza media) e gli scalatori più regolari e abili anche nelle prove ...

giroditalia : Few minutes to the Team Presentation of Giro d’Italia 2019, follow the live here on Facebook or ??… - TgrRaiToscana : Per Orbetello il @giroditalia è una grande vetrina: la Maremma vuole diventare il paradiso del cicloturismo. Il ser… - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… -