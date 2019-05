Giro d’Italia 2019 – Dorelan al fianco di Trek Segafredo per la 102ª edizione della Corsa

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019) La ricerca di un sonno di qualità: il segreto di ogni campione.aldel teamal 102°d’Italia In ogni competizione sportiva la qualità del sonno pre e post gara rappresenta un elemento decisivo per i livelli di prestazione e di recupero, soprattutto in discipline in cui gli atleti sono sottoposti a sforzi prolungati e di resistenza come il ciclismo. Con questi presupposti e da una passione condivisa per lo sport nasce la partnership tra due realtà di spicco come, azienda di primo piano nel settore Bedding, e il team statunitense di ciclismo su stradadurante il prossimo. Per tutti i 21 giorni di gara,metterà a disposizione di ogni corridore i materassi ReActive® personalizzati in funzione dei parametri fisici di ciascun atleta. Tappa dopo tappa, in ogni struttura alberghiera dove ...

giroditalia : Few minutes to the Team Presentation of Giro d’Italia 2019, follow the live here on Facebook or ??… - TgrRaiToscana : Per Orbetello il @giroditalia è una grande vetrina: la Maremma vuole diventare il paradiso del cicloturismo. Il ser… - giroditalia : Time is running out. Just one week left to #Giro d’Italia 102! | Il tempo scorre, solo una settimana al #Giro d’Ita… -