Gino Paoli | Mi sparai per vedere cosa c' era dall' altra parte

Sul nuovo 7 - Veltroni intervista Gino Paoli : «Ecco perché mi sparai» : A 84 anni, dopo sessanta di carriera, il grande cantautore si svela in una lunga intervista a Walter Veltroni, sul nuovo 7 in edicola da venerdì 10 maggio. Successi, grandi amori e tormenti: come quelli che lo portarono a tentare il suicidio

Gino Paoli ... Dormivo fuori alla stazione o ai giardinetti : “Da ragazzo ero un coglione mostruoso, combinavo di tutto”. Gino Paoli conta nel suo passato due denunce per rissa: ha difeso una ragazza in un night e un cane che veniva preso a bastonate. Il suo animo ribelle lo ha in parte placato col passare degli anni, lo racconta in un’intervista a Vanity Fair. : “Il mondo non mi piaceva. Non mi piace neanche adesso, ma ora ho capito che devi farti il tuo, di mondo, con le regole che ti ...

Gino Paoli e la verità su "Il cielo in una stanza" : "Parla di una prostituta di cui mi innamorai" : In un'intervista concessa a Libero , il cantautore italiano Gino Paoli ha rilasciato delle dichiarazioni circa alcuni pruriGinosi dettagli sulla sua vita, raccontando in particolare un aneddoto sulla ...

L’orgasmo con una pu****a! Gino Paoli svela il retroscena de Il cielo in una stanza : “Sì, ‘Il cielo in una stanza‘ parla di un orgasmo. Era per una puttana della quale mi ero innamorato, perché a quei tempi le ragazze non te la davano, ed è dedicata a un gesto umano ma mistico, che proietta in una dimensione dove sei tutto e niente”. A rivelarlo è Gino Paoli in un’intervista a Libero, nella quale ha ripercorso la sua carriera e il suo percorso musicale, rivelando alcuni retroscena inediti come questo. “Siccome descrivere l’atto ...

[L'intervista] Gino Paoli : "La mia lunga storia d'amore con la vita e la morte. De André e Tenco? Non se ne può più" : "Ginooo! Vieni al telefono, c'è la Marongiu". Voce in sottofondo: "Dille che l'intervista la fa la Leda". Poi arriva e la prima domanda è scontata: "Chi è la Leda?". "Mia nipote, la figlia di Nicolò. ...

Gino Paoli vuota il sacco sul Cielo in una stanza : 'Racconta di un orgasmo con una putt***' : 'Non ho detto che è un cretino, ho detto che se uno pensa di mettere un progetto di un illustre sconosciuto in concorrenza con quello del più grande architetto del mondo, che te lo fa pure gratis ...

Gino Paoli vuota il sacco sul Cielo in una stanza : "Racconta di un orgasmo con una putt***" : Sessant' anni di carriera. È un grande traguardo quello che Gino Paoli taglia in questo 2019 e che festeggerà il 12 maggio all' Auditorium Parco Della Musica di Roma con un concerto-evento, anticipato dall' uscita del doppio album Appunti di un lungo viaggio contenente 25 brani inediti e 14 dei suoi

Gino Paoli contro Maurizio Crozza : "Un cretino". Il precedente del 2015 (Video) : Gino Paoli contro Maurizio Crozza. Accade a Le parole della settimana, con Massimo Gramellini che, preso in contropiede, tenta invano di gettare acqua sul fuoco.Si parla di Genova e di quel concetto di ‘mafia genovese’ scherzosamente coniato da Antonio Ricci: “Ha a che fare col fatto che i genovesi magari a Genova sono cattivi, ma appena vanno fuori diventano solidali al cento per cento”.prosegui la letturaGino Paoli contro Maurizio ...

Giulio Frezza di 'Quattro amici al bar' è morto/ Gino Paoli : 'un generoso' : Grave lutto per Gino Paoli: è morto Giulio Frezza, uno dei 'Quattro amici al bar' della celebre canzone: il ricordo commosso del cantautore.

È morto lo skipper Giulio Frezza - era uno dei Quattro amici al bar di Gino Paoli : Il velista 81enne era uno protagonisti della celebre canzone di Gino Paoli. Il bar è il 'Caffè Porto Franco' di cui proprio lo stesso Frezza, il cantautore, gli architetti Giorgio e Ottavio Celadon avevano comprato la licenza negli anni Settanta. “Solo lui può dare / Dare del tu al mare”, questi i versi con cui il cantautore di Monfalcone lo descrive ne ‘Il marinaio’, la canzone che dieci anni fa ha dedicato al suo amico Frezza.Continua a ...

Gino Paoli a Che tempo che fa : “Il cielo in una stanza? Non la voleva nessuno ma quando la cantò Mina si mise a piangere” : A che tempo Che Fa su Rai1 Gino Paoli racconta a Fabio Fazio la storia di una delle sue canzoni più belle “Il cielo in una stanza”: “I commenti sulla canzone erano: questa non è una canzone, è meglio che cambi mestiere…Poi arrivò Mina e disse: la faccio!” E aggiunge quello che gli raccontò l’arrangiatore della canzone: “Mina ha finito di cantare e si è messa a piangere i musicisti si sono tutti alzati in piedi ...

Gino Paoli a Che tempo che fa : “Nella vita ho bevuto - fumato e mangiato ogni genere di cosa… è solo questione di culo” : Ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai1, il grande Gino Paoli ha raccontato quello che secondo lui serve a tutti nella vita: “Nella vita ci vuole C…” Il cantautore genovese a supporto della sua tesi ha raccontato che è stato recentemente invitato a un meeting di geriatri: “M’hanno detto vieni che fai un po’ da sponsor, tu sei uno vecchio che però se la cava ancora meglio…” E ha proseguito: ...