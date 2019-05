George Clooney padrino del figlio di Harry e Meghan? Lui risponde così

George Clooney non sarà il padrino di Archie : Il padrino del piccolo Archie non sarà George Clooney . È stato lo stesso attore a raccontarlo al Jimmy Kimmel Show. In questi giorni, dopo la nascita del settimo nella linea di successione al trono ...

George Clooney ad Harry e Meghan : "Non farò da padrino ad Archie" : George Clooney si è tirato fuori e non vuole fare il padrino del piccolo Archie . Lo ha dichiarato apertamente - scherzando - durante il Jimmy Kimmel Live , dicendo che per lui sarebbe un lavoro ...

George Clooney se la prende con il Royal Baby : ‘Mi sta rubando la scena’ : “È un po’ irritante perché quel bimbo mi sta rubando la scena! Questo era il mio giorno! E lo dovevo già dividere con Orson Welles e Sigmund Freud!” a scherzare è George Clooney, che prende di mira la nascita del nuovo Royal Baby, colpevole di essere venuto al mondo nel suo stesso giorno (solo 58 anni dopo). Dopodiché, parlando invece della sua nuova serie in arrivo anche da noi su Sky, dal titolo Catch 22, ha dichiarato: ...

George Clooney condivide il compleanno con baby Sussex : «Mi ruba la scena» : George Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceGeorge Clooney e Amal Alamuddin a Buckingham PalaceÈ ufficiale, oggi l’ultimo royal baby di casa Windsor, primogenito di Harry d’Inghilterra e Meghan Markle, avrà finalmente un volto (e forse i neo genitori sveleranno anche il suo ...

Chi sarà il padrino del Royal Baby? George Clooney o un amico di Meghan? : Serena WilliamsPriyanka ChopraEugenie di YorkJessica MulroneyTom InskipCharlie Van StraubenzeeNicholas e Alice Van CutsemMisha NonooMark DyerBenita LittJake WarrenWilliam e Kate?Tempo di interrogativi per gli amanti della Royal family dei Windsor. Dopo la nascita di baby Sussex (un maschio, venuto al mondo all’alba del 6 maggio 2019), ci si interroga sul nome e non solo. Tra le domande da fan reale, c’è anche quella che riguarda i ...

George Clooney : "Amal mi ha proibito di andare in moto" : George Clooney ha confessato che sua moglie Amal gli ha seriamente proibito di tornare sulle strade in moto. Questo a seguito dell'incidente che lo ha visto come protagonista lo scorso anno. George ...

Catch-22 - la miniserie con George Clooney arriva il 21 maggio su Sky Atlantic (Video) : Segnatevi la data del 21 maggio 2019: quel giorno, su Sky Altantic, arriverà George Clooney. Con lui, una carica di black humor e dialoghi... folli. Stiamo parlando della data di debutto di Catch-22, la miniserie in sei episodi che Clooney dirige (con Grant Heslov ed Ellen Kuras), produce ed interpreta, e che vede l'attore Premio Oscar portavoce di un fortissimo messaggio antimilitarista.Proprio come l'omonimo libro di Joseph Heller, uscito ...

“Catch-22” - la serie di e con George Clooney. Giannini nel cast : Missioni suicide, spettacolari scene di volo, un ritmo forsennato e la follia della guerra raccontata attraverso massicce dosi di black humour. Ecco le immagini che anticipano l'attesa "Catch-22", la serie originale Sky prodotta, diretta e interpretata da George Clooney, in arrivo dal 21 maggio in esclusiva su Sky. In sei episodi racconta le vicende ispirate a un classico della letteratura americana del XX secolo, l'omonimo capolavoro ...

Gianmarco Chieregato : "Da George Clooney ad Alessandro Borghi - da Monica Bellucci a Penelope Cruz - 200 ritratti e per ognuno un aneddoto" : Quando hai davanti personaggi di questo calibro che hanno lavorato con i fotografi più importanti del mondo è forte il timore di non essere all'altezza. E lei arrivò a Roma direttamente da New York, ...

Marco Consoli - il George Clooney italiano/ 'Così mi ritrovai modello a 50 anni…' : Marco Consoli è divenuto modello all'età di 50 anni dopo una vita passata a fare il manager: la sua storia curiosa a Vieni da Me

George Clooney e Catch 22 a maggio su Sky Atlantic : la follia della guerra in 4K : Finalmente c'è una data ufficiale per l'arrivo di Catch 22 e di George Clooney su Sky Atlantic. Dopo aver sbirciato alcuni dettagli durante le riprese avvenute in Sardegna nei mesi scorsi, a maggio il pubblico avrà modo di vedere la serie originale Sky in anteprima assoluta da martedì 21 maggio alle 21.15 in HD e in 4K con Sky Q. Nel cast della serie realizzata da Sky Italia con Paramount Television, Anonymous Content e Smokehouse Pictures, ...

Leggi anti-Lgbt in Brunei - George Clooney : 'Boicottare gli alberghi' - : L'appello dell'attore di Hollywood a una settimana dall'entrata in vigore nel Paese di norme che prevedono la lapidazione per omosessuali e adulteri

George Clooney contro il sultano del Brunei/ L'appello : 'Boicottiamo i suoi hotel!' : George Clooney attacca il sultano del Brunei e lancia un appello attraverso una lettera pubblicata da Deadline: 'Boicottiamo i suoi hotel!'

George Clooney contro il sultano del Brunei per il suo nuovo codice penale : “Boicottiamo i suoi hotel di lusso” : Lapidazione per gay e adulteri e taglio di mano e piede per i ladri. Queste sono solo alcune delle pene previste dal nuovo codice penale del Brunei basato sulla sharia, che prevede l’attuazione delle punizioni scritte dal Corano, varato dal sultano del Brunei, contro cui si è scagliato George Clooney. Il divo di Hollywood, da sempre impegnato assieme alla moglie Amal Alamuddin nelle battaglie per i diritti civili, ha scritto infatti una ...