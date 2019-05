Fs | ecco il piano industriale | 58 miliardi di investimenti e assunzioni Alitalia grande

Milano - adunata degli alpini : ecco il piano sicurezza : Milano, 8 maggio 2019 - Mezzo milione di persone attese per le strade di Milano da venerdì a domenica . Una sfilata conclusiva da corso Venezia a largo Cairoli come se ne sono viste poche in città ...

Finale coppa Italia : ecco piano traffico in occasione di Atalanta-Lazio : Roma – A Roma, in occasione dell’incontro di calcio relativo alla Finale di coppa Italia previsto alle ore 20.45 del 15 maggio tra Atalanta e Lazio, si segnala che dalle ore 16 dello stesso giorno e fino a cessate esigenze, le seguenti strade saranno interdette al traffico veicolare, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, di pronto intervento e di trasporto pubblico, taxi, Ncc, residenti, bus, veicoli utilizzati dagli stewards e ...

Più dialogo e sostenibilità - ecco il piano di Terna : AL CENTRO DI UNA RIVOLUZIONE Fin qui le cifre: ma in un mondo in cui 'nel 2050 saremo in nove miliardi, e in cui le concentrazioni di gas serra stanno aumentando così come i volumi produttivi, in ...

Mercato Juventus - non solo Pogba e Chiesa : ecco il piano di Paratici : Mercato Juventus – Archiviata la stagione con la vittoria dell’ottavo scudetto consecutivo, la Juventus ha il compito di confermarsi nella prossima annata e riprovare ad arrivare in fondo in Champions League. La ‘Gazzetta dello Sport’ fa il punto delle probabili strategie del ds Fabio Paratici. Difficile immaginare altri colpi alla Cristiano Ronaldo, anche se Pogba resta un nome ancora caldo. Leggi anche: […] More

Ama : ecco piano azienda in vista del ‘Concertone’ in piazza San Giovanni : Roma – Ama, d’intesa e in coordinamento con l’amministrazione di Roma Capitale, ha predisposto un piano operativo speciale di pulizia in occasione del tradizionale concerto del 1 maggio, organizzato da Cgil, Cisl e Uil, che si svolgera’ come di consueto in piazza San Giovanni. Anche nel backstage del concerto saranno attivi i servizi dedicati di raccolta differenziata delle varie frazioni (organico, carta, vetro, plastica ...

Serie A Bologna - Mihajlovic vuole una squadra forte : ecco il piano e il prezzo : Bologna - Una squadra da parte sinistra della classifica. E' questo il progetto che sta portando avanti Claudio Fenucci . E servirà una cinquantina di milioni. Nella promessa che Joey Saputo ha fatto ...

Mercato Juventus - formazione 2019/2020 : ecco l’undici titolare - il piano! : Mercato Juventus- La Juventus studia le nuove mosse sul Mercato in vista della prossima stagione. Tanti obiettivi, ma idee chiare e concrete in casa bianconera. Come trapelato nelle ultime settimane, la Juventus starebbe valutando attentamente il prossimo futuro di Allegri. L’attuale tecnico bianconero incontrerà Agnelli nel corso dei prossimi giorni. Le due parti, salvo clamorosi […] More

Crispiano - Taranto - - ecco "Gusto Circo" - la prima rassegna di arti circensi sul territorio tarantino : Il cuore di "Gusto Circo" saranno gli spettacoli di arti circensi che le compagnie internazionali porteranno in scena in entrambi i giorni, a partire dalle 16.30. Il 25 maggio il pubblico potrà ...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...

Juve - tentazione Chiesa : ecco il piano : TORINO - A parte i viaggi del ds interista Piero Ausilio , l'ultimo con tappa a Bergamo, direzione Lazzaretto e destinazione stadio dell'Atalanta, due sere fa, e confermati i sondaggi da parte di club ...

Auto elettrica - ecco il piano di Volkswagen per la leadership mondiale : La partita del colosso di Wolfsburg, reduce dal Dieselgate, si gioca in Cina e contro la Cina. Ma anche a casa propria, con un sindacato che si è sempre opposto a ristrutturazioni pesanti nel nome di un patto sociale sempre più difficile da mantenere durante la transizione dal diesel all’elettrico...

Mercato Juventus - Pogba non tramonta : ecco il piano bianconero : Mercato Juventus- Paul Pogba non tramonta. La Juventus si prepara a sferrare l’attacco reale e concreto sul centrocampista del Manchester United. Un assalto che potrebbe partire già a partire dai prossimi mesi. Serviranno circa 100 milioni di euro per convincere il club inglese a lasciar partire il francese, ma tutto potrebbe dipendere dall’epilogo della stagione […] More

Mettere i sindaci di tutta Italia contro Salvini - ecco il piano di Orlando sindaco di Palermo : Leoluca Orlando continua a sfidare il ministro Matteo Salvini, questa volta chiama tutti i sindaci d’Italia: “Diventiamo partigiani della Costituzione” Un appello a tutti i sindaci d’Italia a diventare “partigiani della costituzione”. Un appello che la giunta di Leoluca Orlando approverà domani, nel giorno della Liberazione, ma anche e soprattutto nel giorno nel quale il ministro dell’Interno … Continue reading Mettere i ...

La favola di Umberto - dal carcere al pianobar : 'ecco come ho detto no per sempre alla criminalità' : Mostra con orgoglio una penna stilografica, donatagli da quelle stesse persone che lo hanno aiutato a risollevarsi dopo circa 12 anni di carcere continuativi passati nel penitenziario di Secondigliano.