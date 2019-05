Francia | il figlio di Carla Bruni sovranista ed euroscettico “Mia mamma? Stupita ma se

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2019) Né la sinistra radical chic della madre, né il centrodestra di suo marito. Aurélien Enthoven –die del filosofo francese Raphael Enthoven, da sempre critico verso l’estrema destra, il populismo e Marine Le Pen – non ha ancora 18 anni: li compirà a giugno dopo le Europee. Ma se potesse voterebbe Upr, il partito dell’ultràFrancois Asselineau in lotta per la Frexit, cioè la Brexit francese, al quale ha aderito nell’ottobre del 2017 . Lo ha rivelato al quotidiano Le Parisien, al quale ha spiegato di avere regalato una cravatta dell’Upr al marito di suanonché ex presidente francese Nicolas Sarkozy. Un dono che l’ex leader dei Repubblicani difficilmente indosserà. Il primo maggio a Parigi è stato anche fotografato alla manifestazione pro-Frexit, con occhiali da sole, cappelletto con la visiera e t-shirt pro-Asselineau, per ...

