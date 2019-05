Francia | frena ancora la produzione industriale a marzo

finanza.lastampa

(Di venerdì 10 maggio 2019) Rallentalafrancese. L'output complessivo della seconda economia europea ha mostrato infatti un decremento dello 0,9% dal +0,1% rivisto di febbraio, +0,4% la prima lettura,. Il dato, comunicato dall' Ufficio di statistica nazionale, INSEE, , è peggiore ...

enzo_calimero : In #Francia proteste contro #Macron, in #Palestina proteste contro l’occupazione di #Israele, ma #Bolton #Pompeo no… - 2fastChristian : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #Corsport ?? - L'#Inter frena ancora: adesso sei in corsa per due posti #Champions ?? - Special #… - emeyeme2010 : RT @CorSport: La prima pagina di oggi del #Corsport ?? - L'#Inter frena ancora: adesso sei in corsa per due posti #Champions ?? - Special #… -